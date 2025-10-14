Qualifs et Ligue des nations : le mode d’emploi des barrages européens pour le Mondial 2026

On a enfin compris pour vous.

Dans la zone Europe, la phase de poules des qualifications à la Coupe du monde touche bientôt à sa fin. Les premiers de chaque groupe commencent déjà à zieuter les vols pour l’autre côté de l’Atlantique, pendant que d’autres attendent la sentence, les yeux rivés sur des résultats qui ne dépendent plus d’eux.

Le principe est simple, l’Europe aura 16 places pour le Mondial 2026. Douze iront aux équipes terminant premières de leur groupe de qualification. Pour l’instant, personne n’a encore composté officiellement son billet, mais des pays comme l’Espagne, le Portugal ou la Norvège ont déjà un pied (voire les deux) dans l’avion. Reste donc quatre places à distribuer. Et là, ça se complique un peu.

Quatre tickets réservés via la Ligue des nations

Ces quatre billets se joueront lors d’une phase de barrages regroupant 16 équipes : les 12 deuxièmes de groupe des qualifications et 4 invités venus tout droit de… la Ligue des nations.

Comment ces invités sont-ils choisis ? Les équipes les mieux classées (au classement FIFA) en Ligue des nations, parmi celles ayant terminé premières de leur groupe, recevront un petit cadeau : un ticket pour ces barrages. Oui, mais que se passe-t-il si ces équipes ont déjà leur ticket pour l’Amérique ou le barrage ? Elles laissent leur place à d’autres, tout simplement.

Pour donner un exemple : la Suède pourrait se sauver, malgré sa dernière place actuelle dans son groupe de qualification, grâce à sa première place obtenue dans le groupe C1 de la Ligue des nations. Comme une épreuve de rattrapage inespérée.

Après délibérations, les seize élus seront ensuite répartis dans quatre tableaux distincts, chacun composé de demi-finales et d’une finale à match unique. Le tout se jouera en mars 2026, pour décider des quatre derniers chanceux à embarquer vers le Mondial.

L’Italie espère une qualification de Saint-Marin pour les barrages, histoire d’envisager une route un peu plus tranquille. Car oui, ayant terminé premier du groupe D1 de la Ligue des nations, Saint-Marin est théoriquement éligible à une place en barrages… même si les conditions pour y parvenir sont très, très longues.

On ne veut pas effrayer la Nazionale, mais la Macédoine du Nord pourrait encore se pointer en barrages.

L’Allemagne déroule, la Belgique et la Suède galèrent