L’Union saint-gilloise a trouvé le remplaçant de Sébastien Pocognoli

Retour à la maison.

Après le départ de Sébastien Pocognoli vers l’AS Monaco, l’Union saint-gilloise a fait le choix de nommer David Hubert. L’ancien international belge quitte ses fonctions à l’Oud-Heverlee Louvain, actuel dernier de Jupiler Pro League, pour rejoindre le leader bruxellois.

Un titre à conserver

Un choix étonnant, mais subi en ce milieu de saison. « Mon arrivée s’est passée de manière chaotique, a d’ailleurs confié Hubert. Est-ce que je m’attendais, il y a une semaine, à être ici ? Non. »

White smoke over the Duden Park. Ready to write a new chapter! 📖 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 13, 2025

Tenante du titre, l’Union saint-gilloise reste sur deux revers consécutifs : 4-0 contre Newcastle en Ligue des champions, puis 1-0 sur la pelouse du Club Bruges avant la trêve.

En tête avec trois points d’avance sur Bruges, le défi s’annonce de taille pour l’ancien coach d’Anderlecht, qui est sûr de ses capacités : « Si je suis parmi les trois premiers (sur la liste des coachs ciblés par l’USG), ça veut bien dire que ce que je fais n’est pas si mauvais. Ce genre de possibilité se refuse très difficilement. »

Il dira la même chose quand Monaco viendra le chercher dans deux ans.

L’Union saint-gilloise cartonne d’entrée, Arsenal s’en tire bien