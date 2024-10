Anderlecht confirme David Hubert à la tête de l’équipe

Sacré Hubert !

Après avoir assuré l’intérim sur le banc d’Anderlecht à la suite du limogeage de Brian Riemer le 19 septembre dernier, David Hubert a été confirmé dans ses fonctions d’entraineur des Mauves pour une durée encore indéterminée. L’ancien international belge (2 sélections) a su convaincre les dirigeants de ses qualités, cumulant cinq points sur les neuf possibles en Jupiler Pro League depuis sa prise de fonction, et surtout deux victoires en deux matchs de Ligue Europa.

David Hubert. Head coach of Royal Sporting Club Anderlecht. ★★★ More info on https://t.co/RCdwJJNkVl pic.twitter.com/rDrTyL6i3w — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 10, 2024

Par le biais d’un communiqué, le club bruxellois a exprimé toute sa confiance à « un entraineur jeune et talentueux, qui a su saisir sa chance et instaurer une nouvelle dynamique positive au sein de l’équipe ». Malgré de nombreux entretiens et divers candidats pour le poste, Anderlecht a préféré poursuivre l’aventure avec l’ancien entraineur de sa section U18, lui qui se dit « très fier et heureux de cette marque de confiance », mais déjà « tourné vers le travail et les progrès à effectuer ».

Coup de bol pour David Hubert qui a gagné au Lotto.

Anderlecht punit un groupe de supporters