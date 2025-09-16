L’Union saint-gilloise cartonne d’entrée, Arsenal s’en tire bien

PSV 1-3 Union saint-gilloise

Buts : Van Bommel (90e) pour le PSV // David (9e, SP), Aït El Hadj (39e), Mac Allister (82e) pour l’Union

Sans complexe, l’Union a démarré très fort sur la pelouse du PSV. En s’imposant (1-3), les Bruxellois prouvent qu’ils ne sont pas venus faire de la figuration pour leur toute première campagne de C1. Titularisé après plusieurs semaines d’absence, le capitaine Christian Burgess est le premier à trouver la faille. Dans la surface néerlandaise, son genou est heurté par Pepi qui se manque complètement en voulant dégager le ballon. Penalty indiscutable que se charge de transformer Promise David d’une frappe croisée, le compteur de buts de la Ligue des champions 2025-2026 est officiellement ouvert !

Le PSV de Peter Bosz ne se laisse pas abattre, mais les Unionistes ne se contentent pas de résister, ils pressent ! Le jeune Anouar Aït El Hadj entame un sprint dingue sur 50 mètres, pendant lequel il se défait d’Obispo d’un superbe crochet, puis fusille Kovač pour faire le break à cinq minutes de la pause.

Malgré deux changements à la pause et un semblant de regain offensif, le PSV ne parvient pas à relever la tête. À dix minutes de la fin, Kevin Mac Allister enfonce le dernier clou du cercueil batave en reprenant des deux genoux un corner de Kevin Rodríguez. Ce n’est pas académique, mais quand on a vraiment la dalle, on bouffe à tous les râteliers. Ce mardi soir, les Saint-Gillois étaient sans aucun doute les plus affamés, et ce n’est pas le but symbolique de Van Bommel, profitant d’une tête en retrait ratée de Kamiel Van De Perre, qui viendra changer l’addition.

Bilbao 0-2 Arsenal

Buts : Martinelli (72e), Trossard (87e) pour les Gunners

Dix ans que les Gunners n’avaient pas perdu leur premier match de LDC, et la série tient toujours. En revanche, le come-back de Bilbao en C1 pour la première fois depuis 2014 a pris des allures de naufrage (0-2). Très attendu, Viktor Gyökeres n’a pas immédiatement fait parler la poudre et bien failli rentrer prématurément au vestiaire après s’être heurté à Gabriel sur un coup franc de Declan Rice. Bilan : une vilaine coupure à la tête, heureusement sans gravité et vite oubliée après un bandage. À la pause, les Basques dominent, mais manquent de réalisme. Le rythme du match en pâtit et le 0-0 se fait de plus en plus menaçant.

Victor Gyökeres collided with Gabriel midair and was bleeding from the back of his head 😳 He has resumed play with a headband on. pic.twitter.com/c0roPEiN8P — ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2025

La lumière ne viendra finalement pas de Gyökeres, mais de son remplaçant, Leandro Trossard. Sur un centre particulièrement bien inspiré, le Belge trouve Martinelli, tout juste entré en jeu lui aussi, dans le rond central. Le premier ballon du Brésilien sera le bon : après s’être défait de Gorasabel et Paredes, il arme une frappe qui glisse sous le pauvre Unai Simon, complètement esseulé. À 20 minutes de la fin, Arsenal mène un peu contre le cours du jeu, mais impose finalement sa patte quand Trossard se mue en buteur, reprenant un centre en retrait de Martinelli, désormais passeur, à bout portant. Mikel Arteta pourra se tresser des lauriers après cette entrée en matière réussie et qui se résume en deux mots : coaching gagnant.