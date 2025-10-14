S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Costa Rica-Nicaragua (4-1)

La police débarque dans le vestiaire du Nicaragua pour une histoire de pension alimentaire

QB
La police débarque dans le vestiaire du Nicaragua pour une histoire de pension alimentaire

Retailleau aurait adoré.

Balayé au Costa Rica (4-1), le Nicaragua a vécu une sale soirée à San José. La police locale a carrément débarqué dans le vestiaire quelques minutes avant le coup d’envoi. Les forces de l’ordre recherchaient l’attaquant Byron Bonilla pour une question de pension alimentaire non payée. Bonilla a joué une bonne demi-heure, mais ce coup de pression a laissé des traces.

La Fédération nicaraguayenne a vivement réagi dans un communiqué pour s’insurger de cette opération. « Dans des circonstances absolument inappropriées, les autorités de la Fuerza Publica, accompagnées de représentants judiciaires, ont investi les installations sportives quelques instants avant le début de la rencontre pour informer un joueur de la sélection d’un processus légal lié à une supposée pension alimentaire », dénonce-t-elle. Au moins neuf agents de police étaient présents.

« Il est inacceptable que cette opération policière et judiciaire ait été menée quelques minutes avant le début du match, affectant directement la concentration et la performance du représentant national », estime la fédé, rappelant que Bonilla était sur le territoire depuis plusieurs jours et que les forces de l’ordre auraient pu intervenir à un autre moment. Elle a demandé une enquête de la part des autorités sportives compétentes et de la FIFA.

Quand une coupure d’électricité perturbe Nicaragua-Haïti

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Islande-France (2-2)
Revivez Islande-France (2-2)

Revivez Islande-France (2-2)

Revivez Islande-France (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!