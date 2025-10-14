La police débarque dans le vestiaire du Nicaragua pour une histoire de pension alimentaire

Retailleau aurait adoré.

Balayé au Costa Rica (4-1), le Nicaragua a vécu une sale soirée à San José. La police locale a carrément débarqué dans le vestiaire quelques minutes avant le coup d’envoi. Les forces de l’ordre recherchaient l’attaquant Byron Bonilla pour une question de pension alimentaire non payée. Bonilla a joué une bonne demi-heure, mais ce coup de pression a laissé des traces.

La Fédération nicaraguayenne a vivement réagi dans un communiqué pour s’insurger de cette opération. « Dans des circonstances absolument inappropriées, les autorités de la Fuerza Publica, accompagnées de représentants judiciaires, ont investi les installations sportives quelques instants avant le début de la rencontre pour informer un joueur de la sélection d’un processus légal lié à une supposée pension alimentaire », dénonce-t-elle. Au moins neuf agents de police étaient présents.

« Il est inacceptable que cette opération policière et judiciaire ait été menée quelques minutes avant le début du match, affectant directement la concentration et la performance du représentant national », estime la fédé, rappelant que Bonilla était sur le territoire depuis plusieurs jours et que les forces de l’ordre auraient pu intervenir à un autre moment. Elle a demandé une enquête de la part des autorités sportives compétentes et de la FIFA.

