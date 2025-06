Le Mexique et le Costa Rica déjà qualifiés en quarts de Gold Cup

Costa Rica 2-1 République dominicaine

Buts : Ugalde (44e, SP) Alcócer (85e) pour le Costa Rica // Urbáez (16e) pour la République dominicaine

Privée de Junior Firpo et Mariano Díaz, la République dominicaine est loin de faire de la figuration pour sa première participation à la Gold Cup. Très dynamiques, Los Quisqueyanos (ancien nom donné aux habitants de l’île d’Hispaniola, aujourd’hui scindée entre Haïti et la République dominicaine) prennent le début du match à leur compte. Au point de prendre les défenseurs dans le dos dans le quart d’heure, et de pousser Keylor Navas à la faute, relâchant la balle pour João Urbáez.

Mais comme contre le Suriname, les Costariciens font preuve d’un gros mental. Accroché dans la surface, Alonso Martínez offre à Manfred Ugalde son troisième penalty de la compétition, juste avant la pause. Avec un Keylor Navas plus rassurant en seconde période, les Ticos vont s’imposer au bout du bout. Le tout grâce à une belle inspiration d’Ugalde pour Josimar Alcócer (Westerlo), déjà buteur lors de la première journée.

Suriname 0-2 Mexique

Buts : César Montes (57e, 63e) pour la Tri

Dans un AT&T Stadium (Arlington, Texas) bien plus rempli que pour le match précédent, le Mexique aura montré moins de faiblesses contre le Suriname de Jean-Paul Boëtius. Si la sélection de Javier Aguirre a encore du mal à convaincre offensivement, El Tri reste très menaçante sur coups de pied arrêtés

Deux corners vont faire la différence à l’heure de jeu, trouvant coup sur coup César Montes, ancien défenseur de Liga aujourd’hui au Lokomotiv Moscou. Une première fois d’une superbe tête, la seconde en deux temps, à même le sol. Son comparse Edson Álvarez était même proche de la passe de trois, dans le temps additionnel. Tous deux à six points à la fin de la deuxième journée, le Mexique et le Costa Rica sont les deux premiers qualifiés en quarts de finale de la Gold Cup.

