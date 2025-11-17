Raúl Jiménez regrette le comportement des supporters mexicains

Rien de mieux pour faire râler Raúl.

Qualifié d’office en tant que pays hôte du prochain Mondial, le Mexique peine pourtant à trouver un équilibre. Malgré une récente victoire en Gold Cup l’été dernier, la sélection de Javier Aguirre Onaindia n’a plus connu la victoire lors de ses cinq dernières rencontres en match amical, affichant un bilan d’une défaite et quatre nuls.

Le dernier en date s’est soldé ce dimanche, face à l’Uruguay (0-0). Une rencontre surtout marquée par les sifflets des supporters mexicains à l’égard de leur portier Tala Rangel, une nouvelle fois titularisé aux dépens du chouchou Carlos Acevedo. Ce comportement a fortement déçu Raúl Jiménez : « C’est triste de jouer à domicile et d’être hué », a confié l’attaquant de Fulham, triste d’entendre les gens crier « Vasco dehors » ou « puto » au gardien de but.

“What’s sad is playing at home and getting booed, hearing them shout ‘Vasco out,’ or yelling ‘p*to’ at the goalkeeper. Maybe that’s why they always take us to the United States.” - Raul Jiménez Wow. Damming words from the Mexico 9. pic.twitter.com/J0664qlNR4 — herculez gomez (@herculezg) November 16, 2025

Une justification aux délocalisations de la sélection ?

Lors de la dernière trêve d’octobre, les Mexicains avaient lourdement chuté face à la Colombie (4-0), dans une nouvelle rencontre considérée à domicile ou presque… s’étant en réalité déroulé à l’AT&T Stadium au Texas. Un mois après le match nul face à la Corée du Sud (2-2), à Nashville dans le Tennessee, dans un match aussi considéré comme « à domicile ». Raúl Jiménez, lui, lie ces décisions au comportement des supporters mexicains : « C’est peut-être pour ça qu’ils nous envoient toujours aux États-Unis. »

Après les plaintes de délocalisations des clubs, celles des sélections entrent en jeu.

Ce Mexicain pourrait jouer trois Coupes du monde en neuf mois