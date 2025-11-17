S’abonner au mag
  • International
  • Amical
  • Mexique-Uruguay (0-0)

Raúl Jiménez regrette le comportement des supporters mexicains

KM
Partager
102
Raúl Jiménez regrette le comportement des supporters mexicains

Rien de mieux pour faire râler Raúl.

Qualifié d’office en tant que pays hôte du prochain Mondial, le Mexique peine pourtant à trouver un équilibre. Malgré une récente victoire en Gold Cup l’été dernier, la sélection de Javier Aguirre Onaindia n’a plus connu la victoire lors de ses cinq dernières rencontres en match amical, affichant un bilan d’une défaite et quatre nuls.

Le dernier en date s’est soldé ce dimanche, face à l’Uruguay (0-0). Une rencontre surtout marquée par les sifflets des supporters mexicains à l’égard de leur portier Tala Rangel, une nouvelle fois titularisé aux dépens du chouchou Carlos Acevedo. Ce comportement a fortement déçu Raúl Jiménez : « C’est triste de jouer à domicile et d’être hué », a confié l’attaquant de Fulham, triste d’entendre les gens crier « Vasco dehors » ou « puto » au gardien de but.

Une justification aux délocalisations de la sélection ?

Lors de la dernière trêve d’octobre, les Mexicains avaient lourdement chuté face à la Colombie (4-0), dans une nouvelle rencontre considérée à domicile ou presque… s’étant en réalité déroulé à l’AT&T Stadium au Texas. Un mois après le match nul face à la Corée du Sud (2-2), à Nashville dans le Tennessee, dans un match aussi considéré comme « à domicile ». Raúl Jiménez, lui, lie ces décisions au comportement des supporters mexicains : « C’est peut-être pour ça qu’ils nous envoient toujours aux États-Unis. »

Après les plaintes de délocalisations des clubs, celles des sélections entrent en jeu.

Ce Mexicain pourrait jouer trois Coupes du monde en neuf mois

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)
Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!