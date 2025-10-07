S’abonner au mag
  • International
  • Mexique

Ce Mexicain pourrait jouer trois Coupes du monde en neuf mois

CDB
Ce Mexicain pourrait jouer trois Coupes du monde en neuf mois

Crâneur.

Actuellement avec les U20 du Mexique pour disputer la Coupe du monde au Chili, Gilberto Mora est la pépite montante du football mexicain. Évoluant dans le club de Tijuana, le prodige de 16 ans a déjà connu sa première chez les A, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de la sélection mexicaine. Vainqueur de la Gold Cup en juillet dernier à seulement 16 ans et 265 jours (il en aura 17 le 14 octobre), il est de plus devenu le plus jeune joueur de l’histoire du football à remporter une compétition avec sa sélection, devant un certain Lamine Yamal, vainqueur de l’Euro à 17 ans et 1 jour.

Au Chili, le jeune Mexicain a déjà inscrit 3 buts en 2 matchs dans le championnat du monde U20 et il est pressenti pour enchaîner avec la Coupe du monde U17 au Qatar, en novembre. Pour conclure l’année 2025-2026 par une sélection à la Coupe du monde dans son pays l’été prochain ? Rien de moins impossible pour « Morita », comme on l’appelle au Mexique.

Et s’il a peur de s’ennuyer, il y a la Coupe du monde de supercross en décembre en Suède.

La FIFA présente ses trois mascottes pour la Coupe du monde 2026

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
57
66

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!