Ce Mexicain pourrait jouer trois Coupes du monde en neuf mois

Actuellement avec les U20 du Mexique pour disputer la Coupe du monde au Chili, Gilberto Mora est la pépite montante du football mexicain. Évoluant dans le club de Tijuana, le prodige de 16 ans a déjà connu sa première chez les A, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de la sélection mexicaine. Vainqueur de la Gold Cup en juillet dernier à seulement 16 ans et 265 jours (il en aura 17 le 14 octobre), il est de plus devenu le plus jeune joueur de l’histoire du football à remporter une compétition avec sa sélection, devant un certain Lamine Yamal, vainqueur de l’Euro à 17 ans et 1 jour.

If you look up the word "clutch" in the dictionary, you'll find Gil Mora´s photo. 😎#ProyectoSelecciones 🇲🇽

Au Chili, le jeune Mexicain a déjà inscrit 3 buts en 2 matchs dans le championnat du monde U20 et il est pressenti pour enchaîner avec la Coupe du monde U17 au Qatar, en novembre. Pour conclure l’année 2025-2026 par une sélection à la Coupe du monde dans son pays l’été prochain ? Rien de moins impossible pour « Morita », comme on l’appelle au Mexique.

