  • États-Unis
  • Inter Miami

À Miami, Messi crée une compétition à son nom

À Miami, Messi crée une compétition à son nom

Non, ce n’est pas un clin d’œil aux ultras parisiens.

Ce mardi, Lionel Messi a annoncé sur ses réseaux sociaux la création d’une compétition à son nom : la « Messi Cup. » Le concept, un tournoi réunissant les meilleures équipes de catégorie U16 du monde pour mettre en avant les pépites de demain, dont la première édition aura lieu du 9 au 14 décembre, à Miami. Celle-ci réunira huit clubs : l’Inter Miami (son club actuel), le FC Barcelone, Manchester City, River Plate, l’Inter Milan, Newell’s Old Boys (son club formateur), l’Atlético de Madrid et Chelsea.

Les huit écuries de trois continents différents seront réparties en deux groupes lors de cette compétition made in Messi. Avec cette compétition qui verra notamment des matchs s’organiser au Chase Stadium, où évolue son équipe, la Pulga s’implique publiquement dans des projets d’après-carrière.

De notre côté, on préférera toujours la Pitch Cup.

Énième prestation XXL pour Lionel Messi

