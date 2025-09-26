Sergio Busquets va bientôt raccrocher

Le métronome va définitivement calmer le jeu.

Après Iniesta et Xavi, c’est au tour du troisième joueur du trio emblématique du milieu barcelonais de quitter les terrains. Ce vendredi, Sergio Busquets a officiellement annoncé, via une vidéo Instagram, qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison avec l’Inter Miami.

À 37 ans, l’ancien joueur du Barça tirera sa révérence en laissant derrière lui son élégance et son vice ayant tant marqué l’Europe dont l’Espagne, avec qui il a remporté l’Euro 2012 et la Coupe du monde en 2010.

« Ce sont mes derniers mois sur un terrain de football. Je sens que le moment est venu de dire adieu, de mettre un terme à ma carrière de joueur, cela fait presque vingt ans que je profite à fond de cette histoire incroyable qu’a été mon parcours de footballeur professionnel, et dont j’ai toujours rêvé, explique Busquets. Je prends ma retraite heureux, fier et reconnaissant. Merci à tous. »

Un 37e titre en vue ?

37 n’est pas seulement l’âge de Busquets, c’est aussi le nombre de trophées qu’il pourrait atteindre s’il remporte la MLS en fin de saison, un titre qu’il n’a jamais remporté depuis son arrivée à Miami en 2023. Accompagné de ses potes du Barça, Lionel Messi, Jordi Alba et Luis Suárez, l’Espagnol rêve certainement achever sa carrière sur un ultime titre. Après 16 journées, l’Inter Miami est 3e de la Conférence est (avec deux matchs de moins).

Une boucle à boucler.

