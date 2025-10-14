Safonov profite de la sélection russe pour étaler son spleen parisien

La planche safonnée.

Matvey Safonov n’avait pas vu les choses comme ça. Alors qu’il avait annoncé dès son arrivée à l’été 2024 ne pas être venu pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, le gardien russe n’a pourtant jamais été le premier choix de Luis Enrique. Avec seulement 17 matchs disputés en un peu plus d’une saison sous les couleurs parisiennes (dont 5 en Coupe de France), on ne peut pas dire que sa volonté ait suffi à en faire un titulaire.

Et cette situation commence à peser sur le moral de l’ancien portier de Krasnodar. « Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu », a affirmé le moustachu au micro de Sport Express, en zone mixe après le match amical de la Russie contre l’Iran. Titulaire et capitaine lors de la rencontre, Safonov retrouve un second souffle avec la Sbornaya, comme il l’a admis à la chaîne Match TV : « Je suis extrêmement reconnaissant envers ceux qui, en équipe nationale, décident des joueurs, et pour ce temps de jeu constant. » Pour autant, il reconnaît avoir « l’impression d’être en situation de faiblesse », en référence à son maigre temps de jeu au PSG.

Jamais envisagé titulaire pendant le feuilleton Donnarumma

Jamais vraiment menacé par le portier russe, l’ancien gardien des bois parisiens Gianluigi Donnarumma avait vécu un été mouvementé, dans le contexte d’une prolongation de son contrat jamais abouties avec le club de la capitale. Malgré ce flou artistique, Matvey Safonov n’est jamais apparu comme une option crédible pour remplacer l’italien. Pire, avant même que l’hypothèse soit soulevée, la rumeur Lucas Chevalier a balayé tout début de doute sur la question .

Interrogé par Sport Express sur la suite de sa carrière, celui qui ne passera pas ses vacances avec l’Ukrainien Illia Zabarnyi a sobrement annoncé « il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira ». Un prêt ? Pas à l’ordre du jour. Un retour en Russie ? Pas forcément. « Je ne voudrais pas. Je suis parti pour surmonter des difficultés et il serait étrange de renoncer à cela. Au contraire, il faut les surmonter. Mais toute proposition doit être examinée, donc tout dépendra de la situation au moment de la fenêtre des transferts », a-t-il tout de même fait remarquer.

Bientôt au Sporting pour une froide vengeance le 12 janvier ?

