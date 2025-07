PSG : dernier rempart, première entrave

À moins d'un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma serait toujours plus proche d'un départ du Paris Saint-Germain. Malgré une saison marquée par sa grande campagne de Ligue des champions, le portier italien aurait refusé de prolonger dans le club de la capitale. En embuscade, Lucas Chevalier pourrait devenir le nouveau gardien du PSG.

Garder son gardien ou le regarder dégager. Non, ce n’est pas un nouveau virelangue pour travailler son élocution mais bien le sujet actuel au Paris Saint-Germain. Le dossier de prolongation de Gianluigi Donnarumma s’éternise et serait même toujours au point mort ce lundi matin. Selon le quotidien italien La Repubblica, le portier italien, qui est à un peu moins d’un an de la fin de son contrat, en juin 2026, s’éloigne encore un peu plus d’un accord avec le club de la capitale, bien qu’il ait clamé haut et fort au début de l’été qu’il souhaitait rester au club. Alors que l’ancien gardien de l’AC Milan réclame un salaire de 12 millions d’euros par an et ne valide pas la décision du club de le rémunérer désormais sur une base fixe et une grande part variable, Paris avancerait sérieusement sur la piste Lucas Chevalier, dernier rempart du LOSC. Si l’argent est le nerf de la guerre dans le football, cela n’est sûrement pas le seul problème dans ces négociations.

🔴 Repubblica : Gigio #Donnarumma vers un départ du #PSG. Sa prolongation de contrat est au point mort, lui réclame 12M de salaire et l'arrivée de Chevalier (40M) à Paris se rapproche. Galatasaray veut le recruter, des clubs saoudiens aussi. United et City insistent aussi,… pic.twitter.com/2wj2qT6h8k — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 28, 2025

Je t’aime, moi non plus

Bien que crucial dans la campagne victorieuse du Paris-SG en Ligue des champions, l’international italien, qui est dans les discussions pour le Ballon d’or, n’a jamais réussi à faire l’unanimité. Sa difficulté un temps à être impérial dans la durée doit sans doute jouer, mais pas que. Malgré son jeune âge (26 ans), Donnarumma ne semble toujours pas avoir la confiance aveugle de son entraîneur, Luis Enrique. Alors que Paris, déjà mal embarqué en phase de ligue de la C1, jouait un match important dans l’antre du Bayern Munich, le technicien espagnol avait aligné Matveï Safonov en déclarant que ce dernier « était le meilleur joueur pour résister à la pression et générer la première supériorité », pointant indirectement les difficultés du jeu au pied du portier italien. Il y a de grandes chances pour que le gardien d’1,96m n’ait pas oublié cette sortie et que le manque de soutien du PSG dans des moments difficiles, comme par exemple suite à sa boulette face à Karim Benzema lors des 8es retours de Ligue des champions (3-1) en 2022, soit une des raisons pour lesquelles le portier du PSG réfléchisse à deux fois avant de prolonger son bail. De son côté Paris semble vouloir éviter à tout prix un épisode semblable au cas Mbappé, qui avait prolongé avant de partir libre, en poussant donc à une prolongation ou à un départ dès cet été.

Toujours selon la presse italienne, de nombreuses équipes seraient prêtes à l’accueillir, telles que Chelsea, Galatasaray, les deux équipes de Manchester et des formations saoudiennes. Si finalement ce dernier prolonge, il n’est pas impossible que Paris saisisse tout de même l’opportunité d’acheter le talentueux Lucas Chevalier dès cet été pour environ 40 millions d’euros et mette en concurrence les deux gardiens. Pourtant, la cohabitation entre deux portiers majeurs n’a jamais une franche réussite au PSG. Que ce soit entre Kevin Trapp et Salvatore Sirigu, entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, mais aussi entre Gianluigi Donnarumma et Kaylor Navas, bien que diminué.

Pari risqué, mais payant ?

Sur le papier, se séparer d’un portier en pleine bourre semble être assez incompréhensible. Mais Enrique l’a prouvé par le passé, il se projette, et ne semble pas se contenter de performances individuelles à l’instant T. Dans un désir de faire progresser constamment sa jeune équipe, dont la moyenne d’âge est de 25,2 ans, l’Espagnol ne se privera sûrement pas de renverser (encore) la table et de croire en ses idées malgré les avis médusés. Bien qu’il doive encore progresser dans son jeu long au pied, le gardien du LOSC a prouvé, notamment en Ligue des champions avec Lille, qu’il pouvait résister à la pression des grands rendez-vous. Est-ce que cela est suffisant pour que Paris fasse un all-in sur lui et décide d’inviter Donnarumma, qui a gardé les cages du club à 161 reprises, à voguer vers d’autres horizons ? Affaire à suivre.

Le PSG passe à l’action pour Lucas Chevalier