S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Ousmane Dembélé célèbrera son Ballon d’or à Évreux le 12 octobre

LB
Ousmane Dembélé célèbrera son Ballon d’or à Évreux le 12 octobre

Ici tout commence.

La ville d’Évreux va accueillir « son » Ballon d’or, Ousmane Dembélé, ce dimanche 12 octobre selon les informations de plusieurs médias locaux. Les festivités débuteront à l’hôtel de ville de la préfecture de l’Eure à partir de 15 heures.

Un planning chargé

Selon Ici Normandie, le joueur du Paris Saint-Germain, actuellement blessé, va vivre une après-midi riche en émotions. D’abord convié à l’hôtel de ville pour y recevoir une médaille honorifique, il se rendra ensuite sur les installations de son premier club, l’Évreux FC, où il a évolué durant six saisons avant d’aller rouler sa bosse au Stade rennais. La ville compte beaucoup pour le Normand, né à Vernon à 37 kilomètres de là, comme il l’avait expliqué durant le discours qui a suivi son sacre au Ballon d’or : « Je voudrais remercier ma ville, Évreux, là où j’ai grandi, là où j’ai tapé mon premier ballon de foot. À chaque fois que j’ai du temps libre, j’essaie d’y retourner. Ils ont toujours été là pour moi. Merci. »

Nul doute que les « Et Ousmane Ballon d’or » vont résonner dans toute la ville.

PSG-Équipe de France : une guéguerre sans intérêt

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
57
66

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!