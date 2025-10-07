Ousmane Dembélé célèbrera son Ballon d’or à Évreux le 12 octobre

Ici tout commence.

La ville d’Évreux va accueillir « son » Ballon d’or, Ousmane Dembélé, ce dimanche 12 octobre selon les informations de plusieurs médias locaux. Les festivités débuteront à l’hôtel de ville de la préfecture de l’Eure à partir de 15 heures.

Un planning chargé

Selon Ici Normandie, le joueur du Paris Saint-Germain, actuellement blessé, va vivre une après-midi riche en émotions. D’abord convié à l’hôtel de ville pour y recevoir une médaille honorifique, il se rendra ensuite sur les installations de son premier club, l’Évreux FC, où il a évolué durant six saisons avant d’aller rouler sa bosse au Stade rennais. La ville compte beaucoup pour le Normand, né à Vernon à 37 kilomètres de là, comme il l’avait expliqué durant le discours qui a suivi son sacre au Ballon d’or : « Je voudrais remercier ma ville, Évreux, là où j’ai grandi, là où j’ai tapé mon premier ballon de foot. À chaque fois que j’ai du temps libre, j’essaie d’y retourner. Ils ont toujours été là pour moi. Merci. »

Nul doute que les « Et Ousmane Ballon d’or » vont résonner dans toute la ville.

