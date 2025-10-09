Arrêts maladies, départs et tensions : l’académie du PSG en difficulté

Sacrée grippe à Paris.

Derrière la vitrine parfaite du PSG et de son académie, ça craque un peu dans les murs. Arrêts maladies, départs en série, et ambiance tendue au centre de Poissy. Bafodé Diakhaby, responsable de la préformation, et Pierre Reynaud, responsable du recrutement des jeunes, deux figures de la maison, sont en arrêt. Dominique Flament, dénicheur historique d’Adrien Rabiot, a préféré filer après 20 ans de service et a refusé de prolonger son contrat. En toile de fond, des relations compliquées avec Yohan Cabaye, directeur sportif du centre, dont les méthodes ne font pas l’unanimité, peut-on lire dans L’Équipe.

Cabaye au centre du ring

« Cabaye semble ne plus être en adéquation avec leurs méthodes de travail. Mais on ne sait pas exactement quelles sont ses orientations », confie une source interne au quotidien. Manque de personnel, coachs absents ou en formation, et un directeur technique, Mathieu Le Scornet, obligé de chausser les crampons pour combler les trous. À Poissy, la formation des plus jeunes (U14/U15) tourne à flux tendu.

Le PSG jure « veiller au bien-être de ses salariés » et « chercher des remplaçants », mais la fabrique à titis, vitrine du champion d’Europe, ressemble pour l’instant plus à un atelier en réparation qu’à une machine bien huilée.

