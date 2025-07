Lucas Chevalier est-il « PSG-compatible » ?

À en croire l’agitation estivale, les deux derniers meilleurs gardiens de Ligue 1 aux Trophées UNFP (2024 et 2025) sont en course pour garder les buts parisiens cette saison. D’un côté, Gianluigi Donnarumma, capable parfois du moins bon et plus récemment du meilleur, surtout en Ligue des champions. De l’autre, Lucas Chevalier, gardien français le plus en vogue, dont l’ascension éblouit toute l’Europe. Mais le néo-bleu est-il « PSG-compatible » ?

Même quand un gardien contribue grandement par ses parades à faire remporter le trophée suprême, tant convoité par le Paris Saint-Germain, le chemin de la sortie lui est indiqué deux mois plus tard. Les lauriers tressés à Gianluigi Donnarumma à la fin du printemps sont à peine secs qu’ils le piquent déjà sur le siège de numéro 1 sur lequel il est assis. On savait par expérience que, depuis Salvatore Sirigu, les termes « stabilité » et « PSG » n’avaient jamais tellement rimé chez les portiers. Mais là, le timing peut surprendre. D’autant qu’il n’est pas question pour le géant italien de vouloir partir par la grande porte, C1 sous le bras, tant il a répété sa volonté de prolonger à Paris. Mais à ses conditions. Sauf que le club a aussi les siennes de son côté, notamment financières.

Luis Enrique a dû composer avec Donnarumma et prendre sur lui. Avec Chevalier, ça serait fini. Thierry Bernerat, consultant FIFA

Est-ce un écran de fumée pour masquer la principale motivation derrière ce coup de balai ? Thierry Barnerat, « expert goalkeeper » à la FIFA, en est convaincu. « Luis Enrique s’est beaucoup trop renié cette saison par rapport à l’idée qu’il se fait du gardien de but. Regardez les sorties de balle contre Aston Villa et l’Inter, Paris a évité de relancer court dans la ‘‘zone 1’’ pour enlever toute pression à Donnarumma. » Comme pour rappeler le choix du coach espagnol avant d’affronter le Bayern Munich, fin novembre, lorsqu’il avait titularisé Matveï Safonov au prétexte que ce dernier « était le meilleur joueur pour résister à la pression et générer la première supériorité », pointant de fait les difficultés de relance de l’habituel titulaire. « L’argent est un prétexte. Enrique est un créateur. Au même titre que Guardiola, il veut être autant reconnu par les titres que par sa ‘‘patte’’. Il a dû composer avec Donnarumma et prendre sur lui. Avec Chevalier, ça serait fini. »

« Les planètes sont alignées »

La piste prioritaire pour le remplacer mènerait donc à Lille. Luis Campos est aux manettes, depuis plusieurs mois, pour négocier avec un jeune gardien qu’il a connu encore plus jeune, car c’est le Portugais qui lui a fait signer son premier contrat professionnel. Mais la marche n’est-elle pas trop haute pour le portier de 23 ans qui vient juste de découvrir la Ligue des champions et les Bleus cette saison ? Qui plus est pour débarquer dans un club à forte pression et succéder au favori du Trophée Yachine en septembre, après avoir pris place dans l’équipe type de la C1 qu’il vient de soulever en mettant la barre haut. Christophe Lollichon, ancien entraîneur de Petr Čech à Chelsea, ne croit pas au cadeau empoisonné. « C’est le bon moment. Les planètes sont alignées : sa progression est constante, il est sûr de son jeu, il a été décisif en Ligue des champions contre des ‘‘gros’’ mais aussi quand Lille dominait et qu’il était peu sollicité. Et quand je dis « décisif », ce n’est pas uniquement par les arrêts, car Lucas, par son bon placement, est l’un des plus décisifs, sans que ça ne se voit. »

Une progression linéaire que son entraîneur, lorsqu’il fut prêté à Valenciennes en 2021, a constaté à ses dépens lors de leurs retrouvailles, en Ligue 1. En décembre 2023, Lucas Chevalier gardait les cages du LOSC et Christophe Delmotte se trouvait sur le banc messin, aux côtés de László Bölöni. « Il a sorti deux penaltys dans le même match (1). Mais j’avais surtout trouvé qu’il avait pris en épaisseur dans son jeu, qu’on le ‘‘voyait’’ dans la surface. C’était déjà le cas en L2, mais là, encore plus. Il avait en lui cette confiance inébranlable et pour le reste, le travail avec Jérémie Janot à VA lui a été bénéfique. » Celui qu’on surnommait Spiderman avait d’ailleurs loué l’évolution de son poulain dans le podcast La voix des Gardiens en décembre dernier : « Lucas valide tout le temps les paliers. Il n’a pas de limite. Son auto-analyse est parfaite. Il sait quand il a été bon et il le dit, sans fausse modestie. Il sait aussi reconnaître de lui-même : ‘‘Là, j’ai pas fait un bon match’’ ». De quoi laisser penser à Delmotte que le Dogue « saura vite se mettre au niveau. Regardez, pour son premier derby, après quatre matchs en L1, il arrêtait un penalty (2). Et puis, ce n’était qu’à la télé, mais j’ai eu le même sentiment de puissance en C1. »

Un élément moteur mais pas par sa grande gueule, juste son tempérament. Il avait une aura qui rendait meilleurs ceux devant lui. En fait, j’ai l’impression qu’il a les capacités pour s’imposer dans n’importe quel vestiaire. Joffrey Cuffaut, coéquipier à Valenciennes

Sauf que le regard porté sur lui et le retentissement de chaque prestation, ne seront pas les mêmes dans la capitale qu’à Lille ou Valenciennes. « Mais, il n’y a pas grand-chose à craindre sur ça, selon Christophe Lollichon aujourd’hui dans le staff de Dunkerque. Il arrive à se polluer de moins en moins l’esprit. » Cette maturité précoce avait impressionné du côté du Hainaut. « Il était à la fois le bon camarade de vestiaire, jovial, et un leader qui gueule quand ça ne va pas. Un élément moteur mais pas par sa grande gueule, juste son tempérament, se souvient Joffrey Cuffaut aligné dans l’axe avec Mathieu Debuchy. Il avait une aura qui rendait meilleurs ceux devant lui. C’était un jeune à l’écoute, mais par ce qu’il dégageait, il était déjà très mature. Toujours à nous stimuler ou demander le ballon. En fait, j’ai l’impression qu’il a les capacités pour s’imposer dans n’importe quel vestiaire. »

Ça sera Gigio ou Lucas, pas les deux

Et côté technique ? « Chevalier est naturellement meilleur que Donnarumma sur les aspects chers à Enrique, atteste Christophe Lollichon. Il a énormément progressé dans la compréhension du jeu avec Paulo Fonseca, surtout sur les possessions basses et donc sur son jeu au pied court ou mi-long. » Et même si son jeu plus long, peut parfois, encore, trouver un adversaire ou une zone vide, Thierry Barnerat va plus loin : « C’est le meilleur profil français actuellement. Devant Maignan. Techniquement, il a tout. Gigio reste dans le top 5 monde, tant il est exceptionnel sur les frappes de 8 à 20 mètres, car il est grand et vif. Mais c’est plus compliqué pour tout ce qui est très proche de lui. À la différence de Chevalier qui maîtrise mieux la croix, par exemple. » Autant dire qu’il y aurait match entre les deux aux caractéristiques différentes, au regard de leur physique, leur vécu et leurs qualités techniques.

Reste à savoir ce que le natif de Castellamare va faire à 26 ans. Prolonger ; aller au bout de son bail et partir libre comme de l’AC Milan en 2021 ou préférer s’épargner une dernière année de contrat sous tension ? Le Ch’ti, lié au LOSC jusqu’en 2027, a déjà précisé sa vision d’une gestion idoine des gardiens, sur le plateau du CFC, fin 2024 : « Quand un gardien arrive il doit avoir la confiance du coach et de ses coéquipiers. Ce n’est pas en changeant tous les deux matchs qu’un gardien va prendre confiance. Pour moi, c’est primordial. » Balayant l’idée d’une quelconque concurrence, surtout dans une année qui mènera les internationaux jusqu’à la Coupe du monde. D’ailleurs, selon nos informations, l’option d’une dernière saison lilloise n’est pas totalement à exclure. Son clan, même dans l’agitation actuelle, ne veut pas d’une éventuelle garde alternée des buts parisiens, privilégiant ainsi le temps de jeu aux scintillements d’un contrat signé à la Factory.

Mais si Lucas Chevalier apparaît comme PSG compatible, Paris devrait toutefois composer avec ce possible changement de titulaire. « Ils perdraient en taille (3), note Bernerat qui collabore avec Thibaut Courtois. Déjà qu’ils sont en déficit sur les joueurs de champs, Pacho (1,87m) et Fabian Ruiz (1,89m) étant les plus grands… Donnarumma leur en apportait. Luis Enrique devra trouver comment défendre sur coups de pied arrêtés pour compenser. Mais dans sa conception du poste, c’est un détail au regard de la technique, du jeu au pied et du calme de Chevalier. » Des qualités qui ne laissent, d’ailleurs, pas de marbre un certain Fabien Barthez. Incitée à donner le top 3 des gardiens qu’il aime regarder actuellement dans le podcast La voix des Gardiens, la gloire des Bleus a cité (avec Raya et Maignan) « le ‘‘petit’’ Chevalier. Je l’aime beaucoup. Il est lui. Il est vivant. » Et quand on lui fait remarquer une certaine ressemblance de style entre eux : « Ouais… Il lui manque juste quelques mètres de hauteur de jeu et un mètre sur sa ligne. Mais ça s’arrangera avec le temps. » Ça tombe bien, c’est ce que lui demanderait Luis Enrique au PSG. Dès cette saison… ou plus tard.

Le PSG passe à l’action pour Lucas Chevalier