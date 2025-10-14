L'Afrique du Sud retrouve le Mondial quinze ans après, le Nigéria éliminé

Ce n’est que le début d’une folle soirée sur le continent africain !

Elle a sans doute déjà commencé côté sud-africain, avec la qualification définitive des Bafana-Bafana pour le Mondial nord-américain, grâce à leur victoire facile 3-0 face au Rwanda. Avec ce succès, l’Afrique du Sud retrouve la Coupe du Monde… 15 ans après en avoir été le pays hôte. De quoi laisser derrière soi trois qualifications manquées, et un Nigéria officiellement non-qualifié pour la prochaine Coupe du Monde ! Les Super Eagles ne figurent pas parmi les quatre meilleurs deuxièmes des neuf poules d’Afrique malgré leur large victoire 4-0 sur le Bénin (et un triplé de Victor Osimhen), qui voient eux aussi leur rêve américain brisé.

L’Algérie laisse l’Ouganda sur le carreau, la Gambie en passe sept pour du beurre

Sur les autres pelouses, pas de qualification pour l’Ouganda, qui n’a pas réussi à prendre le train des barrages avec 18 points dans le groupe G. La faute à une cruelle défaite contre une Algérie déjà qualifiée, sur le gong (2-1 pour les Fennecs, et un doublé de Mohamed Amoura sur penalty en fin de match). Dernier highlight de ce début de soirée, la pilule passée par la Gambie aux Seychelles (0-7). Une victoire pour du beurre pour les Gambiens, d’ores et déjà hors de la course avec une troisième place dans le groupe F.

Les cinq autres rencontres de ce soir nous en diront davantage sur les barrages de la zone Afrique, qui se dérouleront sous la forme d’un mini tournoi (demies et finale) à élimination directe.

Afrique du Sud 3 – 0 Rwanda

Buts : Mbatha (5e), Appolis (26e) et Makgopa (72e) pour les Bafana Bafana

Algérie 2 – 1 Ouganda

Buts : Amoura (81e SP et 90e+9 SP) pour les Fennecs // Mukwala (6e) pour les Ougandais

Nigéria 4 – 0 Bénin

Buts : Osimhen (3e, 37e et 51e) et Onyeka (90e+1) pour les Super Eagles

Suspense total entre le Nigeria, le Bénin et l’Afrique du Sud, la Tunisie cartonne