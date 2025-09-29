- Mondial 2026
- Qualifs
- Lesotho-Afrique du Sud (3-0)
L’Afrique du Sud sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu
Une erreur administrative niveau district.
Ce qui devait être une victoire facile face au Lesotho s’est transformé en fiasco pour les Bafana Bafana. La FIFA a tranché, l’Afrique du Sud perd son succès 3-0 obtenu le 5 septembre dernier et se voit infliger un forfait 0-3 pour avoir fait jouer Teboho Mokoena, pourtant suspendu.
Conséquence immédiate, l’Afrique du Sud rétrograde à la deuxième place du groupe C des éliminatoires de la zone Afrique, derrière le Bénin, et voit ses rêves de qualification pour le Mondial 2026 sérieusement compromis, tandis que l’espoir nigérian renaît, à seulement trois points de la première place.
Forfait, amende et colère : un cocktail amer pour les Bafana Bafana
La commission de discipline de la FIFA ne plaisante pas : l’article 19 du Code disciplinaire a été violé. Mokoena, auteur d’une accumulation de cartons jaunes face au Bénin et au Zimbabwe, n’aurait jamais dû fouler la pelouse. Résultat : défaite sur tapis vert et amende de 10 000 francs suisses (10 680 euros) pour la Fédération sud-africaine, qui peut toutefois faire appel.
Cette sanction propulse le Bénin en tête du groupe, tandis que le Lesotho reste bon dernier. Pour l’Afrique du Sud, l’heure est à la réflexion et probablement à quelques sueurs froides avant de plaider sa cause auprès de la commission de recours de la FIFA.
