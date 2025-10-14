S’abonner au mag
L’Irlande et la Serbie restent à l’affût d’un barrage, un Français buteur avec Andorre !

TJ
L’Irlande et la Serbie restent à l’affût d’un barrage, un Français buteur avec Andorre !

La course aux barrages est lancée !

À commencer par l’Irlande, qui s’est imposée sur la plus courte des avances contre l’Arménie, grâce à un but d’Evan Ferguson à 20 minutes du terme. Avec ce succès, les Irlandais restent à l’affût d’un barrage et de la Hongrie (à seulement un point), qui a dans le même temps accroché le Portugal chez lui.

Un bijou inscrit… par un natif de Toulon !

La situation est similaire pour la Serbie, victorieuse 3-1 à l’extérieur d’Andorre, malgré le bijou inscrit par le Franco-Andorran Guillaume Lopez. Les Serbes de Dusan Vlahović sont eux un point derrière le barragiste albanais, dans un groupe K qui a vu le premier qualifié européen pour le Mondial : l’Angleterre. Plus tôt ce mardi soir, l’Estonie et la Moldavie, les deux dernières équipes du groupe I déjà hors de course, se sont neutralisés sur le score de 1-1.

Non mais vous avez vu un peu ce but ?

  Irlande 1-0 Arménie

But : Ferguson (70e) pour l’Éire

Explusion : Barseghyan (52e)

  Andorre 1-3 Serbie

Buts : Lopez (17e) pour les Andorrans // Garcia CSC (19e), Vlahović (54e) et Mitrović (77e, SP) pour les Serbes

Estonie 1-1 Moldavie

Buts : Kait (12e) pour l’Estonie // Bodisteanu (64e) pour les Moldaves 

