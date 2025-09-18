Le match Serbie-Albanie ne se jouera pas à Belgrade

Ils ne feront pas la même erreur qu’il y a neuf ans.

La Fédération serbe de football a annoncé ce jeudi que son match face à l’Albanie – prévu le 11 octobre prochain dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026 – ne se jouera pas à Belgrade. Pour des raisons de sécurité, liées au contentieux diplomatique entre les deux pays depuis la fin de la guerre de Yougoslavie, la partie devrait en effet se disputer au stade Dubočica, dans la ville de Leskovac, au sud de la Serbie.

🏟️: 🇷🇸🆚🇦🇱 | Уз сагласност Фудбалског савеза Албаније, УЕФА је одобрила да се квалификациона утакмица за Светско првенство, која је на програму 11. октобра, игра на стадиону „Дубочица” у Лесковцу. После сусрета са Енглеском у Београду, одлука о промени локације донета је на… pic.twitter.com/gKcmYaAi0Q — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 15, 2025

Le 14 octobre 2014, un duel Serbie-Albanie joué à Belgrade et comptant pour les qualifications à l’Euro 2016 avait ainsi été interrompu à la 41e minute de jeu à la suite de la descente d’un drone sur le terrain décoré d’un drapeau de la grande Albanie (projet nationaliste voulant réunir au sein d’un même État les communautés albanaises, dont celle du sud de la Serbie). L’attaquant serbe Aleksandar Mitrović avait alors essayé d’arracher ce drapeau, déclenchant une bagarre générale dans la foulée.

Les Balkans font parler la poudre