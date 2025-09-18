S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Serbie-Albanie

Le match Serbie-Albanie ne se jouera pas à Belgrade

AB
Le match Serbie-Albanie ne se jouera pas à Belgrade

Ils ne feront pas la même erreur qu’il y a neuf ans.

La Fédération serbe de football a annoncé ce jeudi que son match face à l’Albanie – prévu le 11 octobre prochain dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026 – ne se jouera pas à Belgrade. Pour des raisons de sécurité, liées au contentieux diplomatique entre les deux pays depuis la fin de la guerre de Yougoslavie, la partie devrait en effet se disputer au stade Dubočica, dans la ville de Leskovac, au sud de la Serbie.

Le 14 octobre 2014, un duel Serbie-Albanie joué à Belgrade et comptant pour les qualifications à l’Euro 2016 avait ainsi été interrompu à la 41e minute de jeu à la suite de la descente d’un drone sur le terrain décoré d’un drapeau de la grande Albanie (projet nationaliste voulant réunir au sein d’un même État les communautés albanaises, dont celle du sud de la Serbie). L’attaquant serbe Aleksandar Mitrović avait alors essayé d’arracher ce drapeau, déclenchant une bagarre générale dans la foulée.

Les Balkans font parler la poudre

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine