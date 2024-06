Un journaliste perd son accréditation après avoir provoqué les supporters serbes

On n’a pas fini de parler politique à l’Euro.

Comme confirmé par les médias locaux et… le principal intéressé, le journaliste et commentateur sportif Arlind Sadiku (34 ans) s’est vu exclure de la liste des journalistes accrédités par l’UEFA à l’Euro, après avoir mimé – tout sourire – l’aigle albanais devant une tribune entière de supporters serbes.

UEFA has banned Kosovar journalist Arlind Sadiku from reporting on Euro 2024 matches and revoked his accreditation for making the Albanian eagle hand gesture in front of Serbian fans, according to local media reports.pic.twitter.com/GDigD5DNVq

