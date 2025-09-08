S’abonner au mag
  • Amical
  • France-Serbie

Les Bleuets s’imposent facilement face à la Serbie

France espoirs 3-0 Serbie espoirs

Buts : Tel (2e, 90e+3), Leroux (56e) pour les Bleuets 

Magic Mathys.

Après le report de leur premier match de cette trêve prévu face au Luxembourg à la suite de l’accident de bus des joueurs grand-ducaux, les Bleuets ont fait respecter la logique face à la Serbie en s’imposant 3 à 0 au stade du Moustoir grâce au doublé de Mathys Tel et au premier but sous la tunique frappée du coq pour Louis Leroux.

La revanche de Mathys Tel

Pas retenu par Thomas Frank pour disputer la Ligue des champions avec Tottenham cette saison, Mathys Tel a tenu à rappeler qu’il n’était pas un joueur quelconque. Déterminé, l’ancien Rennais s’est offert le premier but de la rencontre après seulement 62 secondes de jeu, brassard de capitaine autour du bras, le joueur de 20 ans a catapulté sa frappe du gauche dans la lucarne opposée de Luka Lijeskić (1-0, 2e). Si les protégés de Gérald Baticle ont dominé, ils ont toutefois laissé la Serbie se rebiffer en fin de première période.

Match amical oblige, les traditionnels changements à la pause ont fait leurs œuvres. Entré à la mi-temps pour sa grande première avec les Espoirs, Louis Leroux a décidé de marquer la rencontre de son empreinte en inscrivant son premier but chez les Bleuets dix minutes seulement après ses débuts (2-0, 56e). Les Tricolores ont monopolisé le ballon et ont outrageusement dominé leurs homologues serbes, avant que Tel ne s’offre un doublé pour clôturer le festival offensif des Bleuets sur un service trois étoiles de Leroux (3-0, 90e+3).

Nouvelle génération dorée en cours de chargement.

