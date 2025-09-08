Mathys Tel, un destin en suspens

Mathys Tel aurait pu connaître un meilleur été et il sait déjà qu’il vivra un automne frustrant, Thomas Frank ayant choisi de ne pas l’inscrire sur la liste des joueurs de Tottenham pour la phase de groupes de Ligue des champions. À 20 ans, l’attaquant de l’équipe de France Espoirs apprend qu’il ne faut pas être trop pressé.

Mathys Tel se souviendra de l’été de ses 20 ans, celui où il a appris qu’il allait devoir suivre la Ligue des champions depuis son canapé ou, au moins, en tribunes. La semaine dernière, l’attaquant a découvert que son entraîneur Thomas Frank ne l’avait pas inscrit sur la liste des joueurs de Tottenham pour la phase de groupes de C1, quelques semaines après avoir été définitivement transféré chez les Spurs contre un chèque de 35 millions d’euros. « Quand vous n’êtes pas dans une liste, c’est sûr que ça fait mal. Mais je suis quelqu’un qui reste assez positif peu importe la situation, a-t-il réagi à l’occasion d’un entretien à Ouest-France. Je pense avoir énormément travaillé sur l’aspect mental. Aujourd’hui, c’est sûr que c’est une déception, j’aurais aimé y être, mais c’est le choix du coach et on ne peut que le respecter, et travailler pour répondre de la plus belle des manières sur le terrain. » Il a connu pire, en août, en ayant été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux à la suite de son tir au but manqué face au PSG en Supercoupe d’Europe. « Rien de tout cela ne m’abattra », assurait-il courageusement dans la foulée.

En juin, déjà dans les colonnes de L’Équipe, il affichait la même positive attitude face aux galères, graves ou moins graves : « Dans une carrière, il se passe beaucoup de choses. Il y a des moments positifs et d’autres plus négatifs. Quand j’étais moins bien, je me suis simplement dit que c’était une mauvaise vague, je l’ai prise, je l’ai affrontée, j’ai travaillé, je suis resté patient. » Son prêt à Tottenham cet hiver n’a pas été une franche réussite, même s’il a pu voir depuis le banc son équipe remporter la finale des médiocres contre Manchester United et ajouter une Ligue Europa à son palmarès, ce qui n’est pas rien. Les blessures de Dejan Kulusevski et Richarlison en début d’année auraient pu l’aider à se faire une place, mais l’espoir français est resté trop discret pour un attaquant (3 buts, 2 passes décisives en 22 apparitions). L’arrivée de Randal Kolo Muani sur le gong en fin de mercato n’est pas une bonne nouvelle non plus pour son temps de jeu, mais tout cela lui rappelle une chose : il doit encore apprendre et, surtout, il en a encore le temps.

« Ce qui est à Tottenham reste à Tottenham »

Il faut se souvenir de l’été 2022 et de ce jeune homme de 17 ans, 79 minutes de jeu en Ligue 1 dans les pattes, qui passait du Stade rennais au Bayern Munich dans le cadre d’un gros transfert (près de 30 millions d’euros avec les bonus). Avec l’étiquette de promesse collée sur le front et une petite dose de pression mise par le directeur sportif de l’époque, Hasan Salihamidžić, sur Sport1 : « Il a 17 ans, mais il a des qualités qu’ils sont peu à avoir aujourd’hui. À mon avis, c’est le meilleur talent d’Europe à ce poste. Il a le potentiel et l’instinct pour être un grand. » Il n’en est pas encore un, mais il avait affiché des promesses lors de ses deux premières saisons, plantant 6 fois en 28 bouts de matchs en 2022-2023, puis se montrant décisif à 16 reprises (10 pions, 6 offrandes) dans l’ombre de Harry Kane la suivante, ce qui veut dire quelque chose quand on est un joueur de 18 ans.

Il a déjà ce que tu dois parfois dire à un attaquant : il faut presser, il faut faire les courses dans le dos de la défense, il faut être dur au mal… Lui a déjà tout ça ! Titi Henry en 2023

Il aura avant tout été un grand remplaçant, peu importent les techniciens assis sur le banc bavarois, sous Julian Nagelsmann, comme sous Thomas Tuchel ou Vincent Kompany lors d’une saison 3 dans laquelle il a eu du mal à trouver sa place et qui l’a conduit à tenter l’aventure en Premier League, après avoir notamment refusé des prêts dans des clubs moins huppés en Bundesliga. Les seconds rôles peuvent faire les meilleures cascades, le natif de Sarcelles l’a montré, mais il peine désormais à devenir un acteur principal. « J’ai appris que peu importe la situation, il faut être patient. Il y a des choses parfois que l’on mérite, et qu’on ne reçoit pas en retour. Donc j’ai pris en maturité, en expérience et je pense qu’aujourd’hui, ça a forgé ma personnalité et mon caractère, explique-t-il dans Ouest-France. Je suis quelqu’un qui tranche énormément sur la vie de club et de sélection. Peu importe la frustration que je peux avoir avec ma situation avec mon club, peu importe l’énervement, ce qui est à Tottenham reste à Tottenham. »

Tel a désormais son rond de serviette en équipe de France espoirs, depuis sa première convocation en octobre 2023 par Thierry Henry, qui était sous le charme du profil du joueur après l’avoir laissé en salle d’attente. « Quand il rentre dans un match, vous le voyez. Déjà, il met des buts. Lors de ses appels, il est toujours orienté vers l’avant. Même s’il joue une minute, il se crée deux occasions, s’enflammait-il. Bien sûr qu’il a encore des choses à travailler, il est jeune, il y a son travail dos au but, le contrôle, etc. Il a déjà ce que tu dois parfois dire à un attaquant : il faut presser, il faut faire les courses dans le dos de la défense, il faut être dur au mal… Lui a déjà tout ça ! » Quinze sélections plus tard, le buteur a claqué sept buts avec les Bleuets, dont deux lors du dernier Euro Espoirs, et il devrait être aligné titulaire ce lundi soir contre la Serbie, trois jours après l’annulation de la rencontre face au Luxembourg. C’est aussi cela, le quotidien normal d’un joueur prometteur de 20 ans, qui a encore le temps de vivre des soirées étoilées en Ligue des champions.

