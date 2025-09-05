S’abonner au mag
  • Amical
  • France-Luxembourg

Le match des Espoirs reportés après l’accident de car du Luxembourg

SF
Le match des Espoirs reportés après l'accident de car du Luxembourg

Prévisible et logique.

La Fédération française de football a confirmé le report du match entre les Bleuets et les Espoirs du Luxembourg, prévu dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2027. La rencontre aura finalement lieu le 3 octobre, après l’accident de car survenu ce jeudi soir et qui a fait au moins huit blessés parmi la délégation luxembourgeoise.

L’UEFA a décidé, d’un commun accord avec les deux fédérations, de repousser le match, même si le lieu reste encore à déterminer. Dans le communiqué, Philippe Diallo, président de la FFF, a tenu à exprimer son soutien : « Nous apportons tout notre soutien et nous souhaitons un prompt rétablissement aux membres de la délégation luxembourgeoise qui ont été blessés et choqués, ainsi qu’au chauffeur du car, après l’accident de la route du car de l’équipe Espoirs luxembourgeoise dans la soirée d’hier. […] Face à cette situation inédite, l’UEFA a pris, en lien avec les délégations française et luxembourgeoise, la sage décision de reporter la rencontre à une date ultérieure. »

Rendez-vous dans un mois.

Où voir les matchs des Espoirs lors des deux prochaines saisons ?

SF

