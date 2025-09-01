S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Randal Kolo Muani file à Tottenham

EL
Randal Kolo Muani file à Tottenham

Quatrième grand championnat. Plus que la Liga et il aura les cinq boules de cristal.

Après un prêt à la Juventus, Randal Kolo Muani est de nouveau prêté par le PSG. Cette fois-ci, c’est Tottenham qui en bénéficie pour un an. L’attaquant polyvalent français a sans doute passé un été bien complexe, sans connaître le lieu où il atterrirait à la rentrée, et a dû attendre les dernières secondes du mercato pour être fixé.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028

Tottenham a annoncé cette arrivée avec une vidéo de prestige. En noir et blanc, le joueur de 26 ans apparaît torse nu avant d’enfiler le maillot des Spurs. Bim, jeu de lumière et de fumée. « Mentalité. Passion. Classe », s’exclame alors Randal Kolo Muani d’un ton solennel. Plus sobrement, le club a ensuite fait poser le Français avec sa nouvelle tunique.

Même si son aventure avec le PSG s’est révélée ratée, celle avec la Juve a été plutôt rassurante. Il a signé 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs. Il reste sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2028. Le calvaire est loin d’être terminé… autant pour lui que pour le club.

Le natif de Bondy portera le numéro 39, pour ceux qui maîtrisent le verlan.

Un accord entre le PSG et Tottenham pour le prêt de Kolo Muani

EL

À lire aussi
22
Revivez PSG - Tottenham (2-2)
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham
Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Revivez PSG - Tottenham (2-2)
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine