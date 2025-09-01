Randal Kolo Muani file à Tottenham

Quatrième grand championnat. Plus que la Liga et il aura les cinq boules de cristal.

Après un prêt à la Juventus, Randal Kolo Muani est de nouveau prêté par le PSG. Cette fois-ci, c’est Tottenham qui en bénéficie pour un an. L’attaquant polyvalent français a sans doute passé un été bien complexe, sans connaître le lieu où il atterrirait à la rentrée, et a dû attendre les dernières secondes du mercato pour être fixé.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028

Tottenham a annoncé cette arrivée avec une vidéo de prestige. En noir et blanc, le joueur de 26 ans apparaît torse nu avant d’enfiler le maillot des Spurs. Bim, jeu de lumière et de fumée. « Mentalité. Passion. Classe », s’exclame alors Randal Kolo Muani d’un ton solennel. Plus sobrement, le club a ensuite fait poser le Français avec sa nouvelle tunique.

Même si son aventure avec le PSG s’est révélée ratée, celle avec la Juve a été plutôt rassurante. Il a signé 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs. Il reste sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2028. Le calvaire est loin d’être terminé… autant pour lui que pour le club.

Le natif de Bondy portera le numéro 39, pour ceux qui maîtrisent le verlan.

Un accord entre le PSG et Tottenham pour le prêt de Kolo Muani