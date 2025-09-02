Le joli chèque récupéré par Erik ten Hag à Leverkusen

Les vacances dans les hôtels cinq étoiles aux Bahamas s’annoncent excitantes.

Ce lundi, Erik ten Hag a été limogé après seulement deux mois de bons et loyaux services au Bayer Leverkusen. L’entraîneur néerlandais, pourtant sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, n’aura donc disputé que trois petites rencontres officielles avec le vice-champion d’Allemagne (un nul et une défaite en championnat et une victoire en Coupe).

Après avoir encaissé des buts face aux flèches de la Bundesliga, l’ancien entraîneur de Manchester United a encaissé les billets. D’après le média néerlandais, Telegraaf, Ten Hag est reparti de la Rhénanie-du-Nord avec un chèque de six millions d’euros. Une indemnité de licenciement déboursée par Leverkusen pour relancer la machine avec un nouvel entraîneur.

« Un limogeage sans précédent »

Ce choix prématuré de la direction du Bayer a étonné le principal concerné qui s’est exprimé dans un communiqué lundi soir : « La décision de me mettre à pied m’a complètement pris par surprise. Se séparer d’un entraîneur après seulement deux matchs de championnat, c’est sans précédent. »

Erik Ten Hag pointe aussi du doigt le départ de nombreux cadres du vestiaires pendant ce mercato estival (Frimpong, Wirtz, Hincapié, etc.). Selon le Néerlandais, ces pertes auraient fragilisé l’équilibre de son équipe. « Construire une nouvelle équipe soudée est un processus délicat qui demande à la fois du temps et de la confiance. Un nouvel entraîneur mérite qu’on lui laisse la latitude nécessaire pour mettre en œuvre sa vision, fixer les normes, façonner l’équipe et imprimer sa marque sur le style de jeu. »

Farewell Statement Erik ten Hag The decision by Bayer Leverkusen’s management this morning to put me on a leave of absence came as a complete surprise. To part ways with a coach after just two league matches is unprecedented. 1/6 pic.twitter.com/aPnTFF6rTv — SEG Football (@SEG_Football) September 1, 2025

Il pourra se consoler avec ses six millions d’euros.

