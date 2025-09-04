Ressuscité, le Vitesse Arnhem revient en D2 néerlandaise

Un jumelage avec Lourdes est-il prévu ?

Un miracle s’est produit aux Pays-Bas. Il y a moins d’un mois, le Vitesse Arnhem avait perdu son statut professionnel après un dernier recours rejeté par la Fédé néerlandaise et se dirigeait donc vers la mort assurée. Mercredi, la donne a changé : la Cour d’appel a annulé le jugement du tribunal civil et permet donc au club de revenir en Eerste Divisie, deuxième division nationale.

Le réconfort, puis de sérieux efforts

Les problèmes financiers des Jaune et Noir ne disparaissent pas pour autant. Le KNVB pointait notamment du doigt l’absence de compte bancaire et de contrôleur de gestion, ainsi que l’impossibilité de fournir un budget définitif. Surtout que l’équipe va commencer sa saison avec au moins quatre journées de retard et un effectif décimé.

Mais, pour le moment, l’heure est surtout au soulagement avec de nombreuses scènes de liesse aux abords du stade ces dernières heures. Michel Schaay, président de Sterkhouders, groupe propriétaire du Vitesse, s’est félicité de la décision, indiquant que celle-ci offre « une perspective » au club. « Nous sommes ravis que la Cour ait reconnu la gravité de la situation et ait suspendu ses décisions. Nous restons pleinement engagés envers l’avenir de Vitesse. Nous devons maintenant entamer des discussions avec la KNVB afin de garantir que Vitesse et ses parties prenantes prennent les bonnes décisions », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Pour cela, il va falloir rapidement se mettre au boulot.

