Vitesse Arnhem tout proche de la disparition

Le football va si vite.

En 2021, Vitesse Arnhem participait à la première édition de la Ligue Conférence et affrontait le grand Stade rennais, Tottenham et Mura. Même si le dernier nom de cette liste semble moins sexy que les deux premiers, le club néerlandais vivait un rêve éveillé en Coupe d’Europe. Quatre ans plus tard, les cauchemars ont désormais envahi les esprits. Ce jeudi, la fédération néerlandaise de football a confirmé la fin d’aventure de Vitesse à l’échelon professionnel.

Appel manqué

En 2024, le deuxième plus vieux club néerlandais avait déjà perdu sa licence professionnelle en raison d’une « absence de compte bancaire, d’un expert-comptable et le fait qu’un budget équilibré n’a pas pu être fourni ». Le club connu pour être un des satellites de Chelsea avait aussi écopé de 18 points de pénalité et s’était retrouvé en deuxième division. Touché mais pas encore totalement coulé, Vitesse avait dégainé la carte de l’appel.

La commission de la fédération néerlandaise s’est à nouveau réunie ces derniers jours. Verdict : le jugement en première instance a été confirmé. « La commission d’appel conclut à l’existence d’un schéma de tromperie, de contournement et d’atteinte au système de la licence professionnel ainsi qu’à un manque de transparence. De l’avis de la commission d’appel, ce schéma s’est avéré structurel, grave et persistant.»

Dans cette déclaration, la fédé évoque ici les nombreuses opportunités qu’auraient eu Vitesse pour régulariser sa situation. « Le Vitesse n’a pas répondu à ses obligations d’information et de déclaration, malgré les précédentes demandes d’information de la Commission des licences et sa promesse répétée de lui fournir des informations de manière ouverte, transparente et sans délai. »

Eerste reactie besluit beroepscommissie; Vitesse verliest beroep. — Vitesse (@MijnVitesse) July 31, 2025

Dernière chance

Dans un communiqué, le club néerlandais a réagi à cette situation : « Après avoir travaillé intensément ces derniers mois sur le redressement, la transparence et la pérennité, le club est dévasté par ce verdict. » Désormais sans licence professionnelle et donc proche de la disparition, le Vitesse a aussi annoncé qu’il s’apprêtait à lancer une ultime procédure : soumettre la décision de la commission au tribunal civil. Selon plusieurs médias néerlandais, le tribunal rendra son verdict dans les prochaines semaines.

Si le club ne trouve pas d’avocats compétents, il peut toujours appeler Eric Dupont-Moretti.

La fédé néerlandaise acte la fin du Vitesse Arnhem