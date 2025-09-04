S’abonner au mag
  • Brésil
  • Santos

Un milliardaire brésilien souhaite léguer un pactole à Neymar

MBC
Un milliardaire brésilien souhaite léguer un pactole à Neymar

Donner aux plus pauvres du Brésil était sans doute trop compliqué…

En juin 2023, le média brésilien GZH avait indiqué que le bureau notarial de Porto Alegre avait enregistré le testament d’un milliardaire d’une trentaine d’années. Un homme d’affaires qui a choisi de léguer une partie de sa fortune à son idole… Neymar. Cette information a créé l’émulation au Brésil à la suite de la publication des documents par les médias locaux ces dernières heures.

L’amour n’a pas de prix

Interrogé par Metrópoles, ce fameux donateur avait refusé de révéler son identité avant de déclarer sa flamme pour la star brésilienne. « J’aime Neymar et je m’identifie beaucoup à lui. Sa relation avec son père me rappelle beaucoup ma relation avec le mien, aujourd’hui décédé. Même si j’ai presque 31 ans, je ne suis pas en très bonne santé, et à cause de ça, je me rends compte que je n’ai personne à qui confier mes affaires si jamais je décède. » Aucun montant de la somme ou des avoirs du testament n’a été transmis, tandis que jusque-là, les proches du joueur de Santos ont assuré qu’il n’avait pas été informé de cet héritage lucratif d’après les médias brésiliens.

Une chose est sûre, le porte-monnaie de Neymar n’en avait pas forcément besoin.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
95
46

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine