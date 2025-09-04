Un milliardaire brésilien souhaite léguer un pactole à Neymar

Donner aux plus pauvres du Brésil était sans doute trop compliqué…

En juin 2023, le média brésilien GZH avait indiqué que le bureau notarial de Porto Alegre avait enregistré le testament d’un milliardaire d’une trentaine d’années. Un homme d’affaires qui a choisi de léguer une partie de sa fortune à son idole… Neymar. Cette information a créé l’émulation au Brésil à la suite de la publication des documents par les médias locaux ces dernières heures.

A businessman is leaving 1 BILLION DOLLARS to Neymar in his will. The administrator justified that he identifies with the athlete & decided to give his inheritance to the player 💵 pic.twitter.com/CVbbRRE0VQ — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 3, 2025

L’amour n’a pas de prix

Interrogé par Metrópoles, ce fameux donateur avait refusé de révéler son identité avant de déclarer sa flamme pour la star brésilienne. « J’aime Neymar et je m’identifie beaucoup à lui. Sa relation avec son père me rappelle beaucoup ma relation avec le mien, aujourd’hui décédé. Même si j’ai presque 31 ans, je ne suis pas en très bonne santé, et à cause de ça, je me rends compte que je n’ai personne à qui confier mes affaires si jamais je décède. » Aucun montant de la somme ou des avoirs du testament n’a été transmis, tandis que jusque-là, les proches du joueur de Santos ont assuré qu’il n’avait pas été informé de cet héritage lucratif d’après les médias brésiliens.

Une chose est sûre, le porte-monnaie de Neymar n’en avait pas forcément besoin.

