  • Premier League
  • J10
  • Tottenham-Chelsea (0-1)

Chelsea fait le minimum contre Tottenham

Tottenham 0-1 Chelsea

But : Caicedo (34e) pour les blues

En court déplacement londonien au Tottenham Hotspurs Stadium, Chelsea a assuré le minimum pour repartir avec les trois points (0-1). Le pressing intense des Blues a payé à la demi-heure de jeu, Moisès Caicedo parvenant à récupérer le ballon dans les pieds de Micky van de Ven devant la surface, avant de transmettre à Joäo Pedro, dont le ballon placé en lucarne n’a laissé aucune chance à Guglielmo Vicario (34e).

Chelsea se refait donc la cerise en remontant à la quatrième place, à égalité de points avec son adversaire du soir, troisième. Des Spurs devant, grâce à une petite différence de deux buts seulement.

Il y a toujours du spectacle dans ces « grandes affiches » de Premier League…

 

