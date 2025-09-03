S’abonner au mag

Xavi bientôt sur le banc du Bayer Leverkusen ?

KM
Une figure du Barça bientôt sur le banc du Bayer Leverkusen ?

Un nouveau Xavi en Allemagne ?

Le Bayer Leverkusen aurait fait de Xavi Hernàndez sa priorité pour remplacer Erik ten Hag. Seulement deux jours après avoir limogé prématurément le tacticien néerlandais, le club allemand aurait déjà entamé les négociations avec le Catalan selon Sky Sports. Sans club depuis son départ du Barça l’an dernier, l’ancien milieu de terrain pourrait donc trouver un nouveau point de chute en Allemagne.

Des plans B et C

Le champion d’Allemagne 2024 aurait cependant d’autres candidats sur sa liste. Toujours selon Sky Sports, les dirigeants du Bayer penseraient également à Edin Terzić, ancien entraîneur du Borussia Dortmund avec lequel il avait atteint la finale de la Ligue des champions en 2024. En coulisses, le nom d’Ange Postecoglou, également courtisé par Fenerbahçe, circulerait aussi en cas d’échec avec les deux premiers, d’après Fabrizio Romano.

Dire que José Mourinho est libre.

Le joli chèque récupéré par Erik ten Hag à Leverkusen

KM

