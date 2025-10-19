S’abonner au mag
Le PSG bat difficilement Strasbourg, l'OL Lyonnes s'amuse

Le PSG bat difficilement Strasbourg, l'OL Lyonnes s'amuse

  Strasbourg 0-1 PSG

But : Kanjinga (65e)

L’essentiel, c’est les trois points.

Battu pour la deuxième fois en Ligue des champions féminine mercredi, le PSG a relevé la tête en battant Strasbourg ce dimanche avant la trêve internationale (0-1). Les joueuses de Paulo César ont dû batailler pour arracher les trois points en Alsace. Incapables de marquer un but en première période, les Parisiennes ont pu compter sur Merveille Kanjinga, entrée en jeu depuis 5 minutes à peine pour débloquer la situation. Décalée intelligemment par Romée Leuchter, l’attaquante congolaise a surpris la portière Manon Wahl d’une frappe puissante. Si la prestation collective n’a pas été brillante, le PSG remonte sur le podium avec cette courte victoire face au huitième et retrouve (un peu) des couleurs.

L’OL Lyonnes et le PFC en démonstration

Dans les autres rencontres du week-end en Arkéma Première Ligue, Saint-Étienne a concédé un triste match nul et vierge au Havre (0-0). Le Paris FC a souhaité la bienvenue à Corine Diacre pour son premier match avec sa nouvelle équipe en infligeant un 6-1 à l’OM. Méchant. Tout aussi écrasant, l’OL Lyonnes a conforté sa première place en dévorant Nantes avec 29 tirs, 17 cadrés pour 6 buts (6-1) tandis que Montpellier a surclassé Lens (3-1). Dans le même temps, Fleury n’a pu faire mieux qu’un match nul à Dijon (1-1).

Merci à l’OL, le PFC et Lens pour le spectacle.

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)
