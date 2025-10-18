S’abonner au mag
Le Paris FC foudroie l'OM pour la première de Corinne Diacre

QB, avec LB à Charléty
Le Paris FC foudroie l'OM pour la première de Diacre

Paris FC 6-1 Marseille

Buts : Le Moguédec (26e & 74e), Matéo (31e), Garbino (51e SP & 85e) & Ould Hocine (60e) pour le PFC // M. Herrera (53e) pour l’OM

Pas la même limonade que contre Chelsea.

Après trois matchs sans victoire, le Paris FC a retrouvé des couleurs en recevant les Marseillaises et leur nouvelle coach, Corinne Diacre (6-1). Sous pression, les Olympiennes ont craqué devant Anaële Le Moguédec, à la réception d’un centre au cordeau de Lorena Azzaro (1-0, 26e). Le travail de récupération de Daphné Corboz a ensuite permis à Clara Mateo de faire le break, d’une frappe croisée qui n’a laissé aucune chance à Margot Shore (2-0, 31e). Bien lancées, les Parisiennes ont passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires.

Fiona Liaigre a provoqué un penalty, transformé par Maëlle Garbino (3-0, 51e). Les protégées de Corinne Diacre ont retrouvé l’espoir grâce à l’inévitable Mélissa Herrera (3-1, 53e), mais Corboz a vite remis les points sur les i pour bonifier le gros travail de Célina Ould Hocine (4-1, 60e). Dépassées, les Marseillaises ont à nouveau craqué face à la vitesse de Le Moguédec (5-1, 74e) et à la frappe pied gauche de Garbino (6-1, 85e). Les Parisiennes reviennent provisoirement à hauteur du leader lyonnais, qui reçoit Nantes ce soir, et qu’elles défieront samedi prochain.

Heureusement pour Corinne Diacre, ce ne sera pas le PFC toutes les semaines.

L’OM a trouvé sa Grantatakante

QB, avec LB à Charléty

