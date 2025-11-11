S’abonner au mag
Le Paris FC repris dans un scénario cruel par le Real Madrid

Real Madrid 1-1 Paris FC 

Buts : Weir (90e+8) pour les Madrilènes // Azzaro (SP, 41e) pour les Parisiennes

Pas d’arbitrage maison à Valdebebas. La séquence de la 88e minute a été longue, très longue pour les Parisiennes. Oui, Clara Matéo a touché la cheville d’Athenea del Castillo dans la surface. Mais « Jouez », dit l’arbitre Frida Klarlund après un long moment d’arbitrage vidéo. La séquence était heureuse pour le Paris FC, qui pensait s’imposer au stade Alfredo-Di-Stéfano et ainsi débloquer son compteur de victoires en Ligue des champions. Que nenni, puisque les Madrilènes ont égalisé en toute fin de match, après huit minutes d’un temps additionnel interminable. Cruel.

Le résultat est frustrant, mais les filles de la capitale ont été longtemps dominées. Elles avaient pris les devants après une faute de Filippa Angeldal sur Sheika Scott. Lorena Azzao prend à contre-pied María Rodríguez (0-1, 41e). Le Paris FC a joué dans son propre camp ensuite, regroupé pour tenir le score. Le ballon est passé devant Yasmim et les Madrilènes (90e), Milene Chavas a envoyé un centre sur la barre (90e +2) et après une vingtaine de minutes de temps additionnel en tout, ce qui devait arriver arriva : Caroline Weir a surgi d’une belle frappe (1-1, 90e + 8). L’Écossaise inscrit son troisième but de la saison en Ligue des champions. Sandrine Soubeyrand n’en croit pas ses yeux. Le Real est troisième, Paris 13e. Paris n’a plus le choix.

