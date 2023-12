Gaëtane Thiney revient sur sa panenka face au Real Madrid

Il est là, le plus grand geste de la soirée.

Comme au match aller il y a une semaine, le Paris FC s’est adjugé le Real Madrid. Cette fois, les Parisiennes s’en sont remises à Gaëtane Thiney et son culot pour s’imposer en Espagne (0-1). La capitaine a offert la victoire aux siennes grâce à une panenka osée, à dix minutes du coup de sifflet final. Un geste sur lequel elle est revenue en zone mixte, après le succès : « C’était très long entre le moment où le penalty a été sifflé et le point de penalty. Ça fait plusieurs fois que j’y pense. Je sais qu’aujourd’hui on est analysées, scrutées, c’est le haut-niveau, donc je pense que le Real Madrid avait regardé les penaltys que j’avais frappé. Je me suis dit que celui là, ils ne l’avaient pas vu. Comme c’est le Real Madrid et que j’adore Zidane, je lui fais un clin d’œil ».

1-0 pour le Paris FC ! But de Gaëtane Thiney sur pénalty, avec une panenka 🎩 pic.twitter.com/Lp44ViUtKm — Anna Carreau (@annacarreau) December 20, 2023

Zidane va apprécier.

Le Paris FC s'offre le Real Madrid