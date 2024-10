Le Paris FC va être vendu à la famille Arnault et au groupe Red Bull

Une nouvelle galaxie débarque en France.

Le Paris FC va changer d’actionnaire majoritaire et être racheté par un duo LVMH-Red Bull, selon une information dévoilée ce mercredi par L’Équipe et que So Foot est en mesure de confirmer. Le président et actionnaire majoritaire du club parisien, Pierre Ferracci, était à la recherche de son successeur depuis plusieurs mois, avec la volonté de ne pas laisser le club à n’importe qui.

La famille Arnault s’engage personnellement

Selon le schéma actuel détaillé par le quotidien sportif, il devrait garder 30% du capital jusqu’en 2027, quand Red Bull prendra près de 15% et la famille Arnault deviendra actionnaire majoritaire du club à hauteur de 55%, avant de racheter les parts de Ferracci. La famille Arnault, dont la fortune est estimée à plus de 200 milliards d’euros, s’investirait même personnellement via une holding du groupe LVMH.

Le deuxième club de Paris devient un peu plus grand, et pourra même compter sur Jürgen Klopp.

