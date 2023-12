Gaëtane Thiney veut disputer les Jeux Olympiques

Hervé Renard a un nouveau message.

Plus appelée en équipe de France depuis 2019, Gaëtane Thiney veut pourtant croire en sa chance d’être de l’aventure olympique, l’été prochain. « J’ai tellement vécu de déceptions quand les listes sortaient, de devoir toujours me justifier. Pourquoi je n’y suis pas, pourquoi elle critique, pourquoi elle est difficile à gérer et à manager, explique-t-elle dans une interview pour Bein Sports. Très sincèrement, si je suis difficile à manager, alors il y a peut-être des problèmes dans la formation des managers. J’ai beaucoup de caractère et une grosse qualité: ma franchise. Dans un monde où il faut parfois se taire, c’est compliqué, mais je pense le faire avec tact. »

[📺LIVE] #beINCENTER 🔊 beIN'spired : Immersion au cœur du Paris FC 🎙 @GaetaneThiney au sujet de l'Équipe de France : "J'ai qu'une envie c'est de continuer à rêver" pic.twitter.com/QHegmtF3yk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 3, 2023

Du haut de ses 163 capes internationales, celle qui avait débuté avec les Bleues en 2007 clame son amour pour la sélection. « L’équipe de France, c’est viscéral. J’aime la France, tout ce que j’ai vécu. C’est mon rêve en continu, assure-t-elle encore. Faire les Jeux, pour moi c’était un point final parfait. Je n’ai pas eu une carrière internationale si facile que ça. J’ai été parfois incomprise parce que les gens ne me connaissait pas forcément. C’est dans un coin de ma tête de me dire que je ferai les Jeux olympiques 2024. »

Si ce n’est pas avec un ballon dans les pieds, ce sera au moins lors du marathon.

La France met l'Autriche KO et se qualifie pour le Final Four