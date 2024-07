Hervé Renard et Thierry Henry discutent des Jeux olympiques

Duo de gros charismes.

À un mois des Jeux olympiques de Paris, les deux sélectionneurs des équipes de France de football olympiques ont partagé un entretien à L’Équipe magazine, dans son édition de ce samedi. Les coachs ont partagé leurs rêves olympiques, leurs idoles en commun aux JO, les Barjots du Hand, entre autres, et leurs ambitions pour la compétition. « Je suis un peu venu pour ça, raconte Hervé Renard. C’est en France, et on y aura participé. Pas que pour ça, mais c’est un élément très important. C’est la fête du sport mondial, c’est planétaire. Ces podiums, ces médailles… » Thierry Henry rebondit rêveur : « C’est tous les cent ans, c’est une fierté, mais il y a un truc que j’aimerais bien vivre : entendre La Marseillaise quand tu as gagné, rêve-t-il avant de reprendre : On doit faire ce qu’on a à faire pour un intérêt supérieur à nous. On va soutenir les autres, on va regarder, ça va être une fierté. »

« On va être honnêtes, quand tu es petit et que tu joues au foot, tu ne dis pas : « Je veux gagner les JO. » Ça devient un rêve, mais ce n’est pas le rêve du départ, raconte le sélectionneur des Espoirs. Je me souviens que, quand j’ai réalisé que c’était ma génération qui devait faire les Jeux de Sydney, ça m’a pris et j’ai commencé à me mettre dans la tête que je voulais les gagner. Mais si ça ne concerne pas ta génération, tu ne penses pas à faire les Jeux. »

Chiche ?

