Hervé Renard officialise sa liste pour les JO

Pas de grande surprise.

Après Thierry Henry, c’est Hervé Renard qui a annoncé la liste définitive des joueuses qui représenteront la France aux Jeux olympiques de Paris 2024. Blessées en juin, Eugénie Le Sommer et Griedge Mbock figurent bien parmi les 18 joueuses sélectionnées. En revanche, Ines Benyahia, Thiniba Samoura et Julie Dufour ne sont pas retenues pour aller chercher la médaille d’or. Une autre absente de cette liste : Louna Ribadeira, la joueuse qui s’était blessée au genou avait été annoncé comme forfait tout le long de la compétition.

𝗟𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗝𝗢 ! 🇫🇷 Le groupe d’@Herve_Renard_HR est désormais complet pour les Jeux Olympiques de @Paris2024 👊 RDV le 25 juillet pour notre premier match 🔜#BleuCollectif pic.twitter.com/cZUbgOyd7K — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 8, 2024

Parmi les 18 convoquées, on retrouve aussi des joueuses de premier plan comme Marie-Antoinette Katoto, Selma Bacha et Sakina Karchaoui. Hervé Renard garde aussi sous le coude la gardienne Solène Durand, la défenseuse Ève Périsset, la milieu Léa Le Garrec et l’attaquante Vicki Becho, toutes quatre désignées comme réservistes.

Lucas Digne peut leur apprendre le rôle.

Randal Kolo Muani : « On a peur de personne »