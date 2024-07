La France renverse la Turquie pour son entrée en lice dans l’Euro U19

France U19 2-1 Turquie U19

Buts : Michal (66e) et Jacquet (86e, SP) pour la France // Fidan (4e) pour la Turquie

Action, réaction.

Rapidement menés, les U19 de l’équipe de France ont réussi une très belle deuxième mi-temps pour renverser la Turquie et s’offrir une victoire qui les lance parfaitement dans l’Euro de la catégorie. Tout commence pourtant très mal pour les Bleuets, surpris sur le tout premier corner de la partie. João Bengui est trop court et c’est Yigit Fidan qui en profite pour ouvrir le score au second poteau (0-1, 4e). Surpris, les Tricolores essaient de relever la tête, mais se heurtent à Mert Bayram, impérial, notamment sur un coup franc de Senny Mayulu en fin de première période.

Derrière à la pause, les Français renversent le scénario en seconde période. Sur un centre parfait de Dehmaine Assoumani, l’entrant Lucas Michal remet les deux équipes à égalité (1-1, 66e). Le n°10 est tout proche de délivrer une deuxième passe décisive dans la foulée, mais Bayram détourne la tête de Steve Ngoura sur son poteau. Il faut finalement attendre un penalty obtenu par Saimon Bouabre et transformé par le capitaine Jeremy Jacquet pour voir la bande de Bernard Diomède l’emporter (2-1, 86e).

Place désormais au Danemark, vendredi. Avant de croiser le fer avec l’Espagne, elle aussi victorieuse pour ses débuts dans ce groupe B.

