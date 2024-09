Pronostic Turquie Islande : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Turquie imprenable à la maison face à l’Islande ?

La Turquie a impressionné à l’Euro 2024, s’inclinant seulement 1-2 en quarts de finale face aux Pays-Bas, victime de sa maladresse et du retour néerlandais. Vendredi dernier, pour son premier match de Ligue des nations contre le Pays de Galles, les Turcs ont fait match nul (0-0) à Cardiff dans une rencontre terne. Malgré de nombreuses absences, les cadres comme Güler, Yildiz, Çalhanoğlu ou Özcan ont tenu leur rang. Légèrement touché avant le match, l’Intériste n’a pu jouer qu’une demi-heure et il pourrait démarrer ce soir.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Absente du dernier Euro, devancée en qualifications par le Portugal, la Slovaquie et le Luxembourg, l’Islande a récemment affronté le Monténégro pour débuter sa Ligue des nations. Fidèle à sa réputation, l’équipe islandaise s’est imposée 2-0 à domicile. Privée d’Albert Gudmundsson, blessé avec la Fiorentina, et du Lillois Haraldsson, l’Islande devrait avoir du mal à s’imposer à Istanbul. À domicile et au-dessus, la Turquie devrait logiquement s’imposer à domicile avec ses pépites, notamment Arda Guler.

► Le pari « Victoire Turquie » est coté à 1,50 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 150€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Arda Guler buteur » est coté à 2,70 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 270€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Turquie – Islande

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Turquie – Islande sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Turquie – Islande avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Turquie Islande détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Deux joueurs du LOSC rejoignent l’infirmerie