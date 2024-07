Et le plus beau but de l'Euro 2024 est attribué à...

Le rendez-vous des esthètes.

Ils étaient douze superviseurs, dont Frank de Boer, Fabio Capello ou Jean-François Domergue à devoir élire le plus beau but de l’Euro 2024. Le suspense n’était pas insoutenable : c’est bien le bijou de Lamine Yamal contre la France en demi-finales de la compétition, une frappe pure et précise, qui a raflé la mise. Un double accomplissement pour celui qui s’était déjà imposé comme le plus jeune buteur dans un championnat d’Europe. Il y aurait pu avoir match, quand même, avec le retourné de Jude Bellingham dans le temps additionnel contre la Slovaquie (2e) ou encore l’enroulée magnifique de Xherdan Shaqiri lors de Suisse-Ecosse (3e).

Même pas une petite place pour le coup de casque de Randal Kolo Muani ou le penalty de Kylian Mbappé dans le top 10, c’est cruel.

Deux joueurs français dans l'équipe type de l'Euro