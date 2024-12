La fédé espagnole dirigée pour la première fois par 50% de femmes

Loué est le Louzán.

Pour la première fois dans l’histoire du foot espagnol, la parité s’invite au sommet. Rafael Louzán, fraîchement élu à la tête de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), a réuni à Madrid sa dream team pour le mandat 2024-2028. Une équipe dirigeante qui coche toutes les cases : 50 % de femmes, 25 % d’indépendants, et une représentation équilibrée de toutes les strates du ballon rond hispanique selon Marca.

Une image écorchée de la fédération

Louzán, visiblement décidé à redorer l’image de la fédération après le passage du président Luis Rubiales, lequel sera jugé en février prochain pour agression sexuelle. Pour cela, il souhaite mettre en place une gouvernance transparente ainsi que des engagements sociaux et durables. Autour de la table, des dirigeants territoriaux, mais aussi Javier Tebas, le boss de la Liga, Beatriz Álvarez, capitaine de la Liga F, et David Aganzo, numéro un de l’AFE (le syndicat des footballeurs). On oublierait presque que Louzán a lui été reconnu coupable en première instance de prévarication alors qu’il dirigeait un autre organisme public. Il est actuellement en attente d’une décision en appel. À titre de comparaison en France, après les élections de mi-décembre, 13 des 25 membres du comité exécutif de la FFF sont des femmes, soit 52%.

Sachant que trois postes sont encore vacants, la parité sera-t-elle encore de mise ensuite ?

