« Ils produisent des formats comme des churros », Tebas charge le projet de Superligue

Florentino Pérez et ses soutiens ont lancé les hostilités en planchant de nouveau sur leur Superligue chérie. Comptant sur le soutien du Real Madrid et du FC Barcelone, amis quand il s’agit de contrarier l’UEFA, l’entreprise madrilène A22 veut apporter quelques nouveautés par rapport au projet initial, notamment des qualifications via les championnats nationaux et un streaming mondial « gratuit ».

Opposant de longue date à la Superligue, Javier Tebas ne s’est évidemment pas montré tendre après ces nouvelles annonces. « Ils produisent des formats comme s’il s’agissait de churros, sans analyser ou étudier les effets économiques et sportifs sur les compétitions », a déclaré le président de la Liga, ce mardi. Selon lui, « le modèle télévisuel qu’ils proposent ne favorise que les grands clubs » et met « en danger la stabilité économique des ligues nationales et de leurs clubs ».

Il faut dire qu’en matière de finance, le Barça n’est pas le mieux placé.

