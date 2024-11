Bryan Zaragoza répond à Thomas Tuchel

Bryan is in the kitchen.

La saison de Bryan Zaragoza se passe bien, merci pour lui. En jambes avec Osasuna (13 matchs, 1 but, 5 passes décisives), cinquième au classement de Liga, l’ailier de 23 ans s’est illustré en sélection ce lundi soir en inscrivant le penalty de la victoire contre la Suisse dans le temps additionnel (3-2).

Une réponse laconique à Tuchel

La preuve que le bonhomme a de l’avenir, alors qu’il n’a pas encore réussi à convaincre le Bayern, où il avait mis les pieds l’hiver dernier… sans vraiment séduire Thomas Tuchel. « Il lui manque la langue. Il a des difficultés à parler anglais et allemand, ce qui est fondamental, avait regretté le technicien allemand. Nous sentons que l’intégration est incomplète en raison de la barrière linguistique »

Au micro de Bild, le principal intéressé a répondu de manière laconique, sans trop vouloir lancer de polémiques : « Le football se joue avec les pieds, pas avec la langue. Je n’ai rien de plus à dire. » Le sens de la formule, assurément, avant peut-être de retrouver le Bayern avec d’autres dispositions dans quelques mois.

Il pourra parler avec les pieds avec Vincent Kompany.

