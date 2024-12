Après sa blessure, Dani Carvajal révèle son soutien le plus touchant

Spoiler : il ne s’agit pas de Loïs Openda.

Victime d’une rupture des ligaments croisés le 5 octobre dernier en fin de match face à Villarreal (2-0), Dani Carvajal (32 ans) a donné un long entretien à la revue de mode Esquire dans lequel le défenseur du Real Madrid aborde notamment les suites de sa grave blessure. Et parmi les nombreux messages de soutien reçus, c’est celui de Diego Simeone, entraineur du rival de l’Atlético Madrid, qui l’a le plus touché : « El Cholo est une personne qui aime le football et que j’admire beaucoup, au-delà de la rivalité, évidemment. Je pense que nous partageons la même vision de ce sport, avec beaucoup d’émotion, et je me souviens de ce message comme d’un moment spécial », témoigne l’international espagnol (51 sélections).

Interrogé sur sa rééducation, le capitaine merengue se veut positif : « Je marche pratiquement sans béquilles, je peux déjà faire de la gym, du vélo… […] Cela doit être considéré comme un objectif à long terme. Peut-être que cela peut prolonger ma carrière de plusieurs années », a-t-il notamment espéré, taclant au passage le rythme effréné du football moderne, à l’instar de nombreuses personnalités du ballon rond : « Vous ne pouvez pas suivre, il est impossible de maintenir ce niveau tous les trois jours. Mais bon, ce n’est pas nous qui commandons. Ce que nous voyons, ce n’est que c’est du business pur : plus de matchs, plus d’argent, et plus de gens qui gagnent de l’argent. »

Même sur une jambe, Carvajal ne peut pas s’empêcher de tacler.

