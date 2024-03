La grosse embrouille Carvajal-Openda comme si vous y étiez

Les footballeurs sont des gens comme les autres : ils insultent les mamans quand ils sont contrariés.

Transféré de Lens à Leipzig l’été dernier, Loïs Openda réalise une grosse saison en Allemagne, avec déjà 21 réalisations toutes compétitions confondues. Mais ce mercredi soir sur la pelouse du Real Madrid, l’attaquant est passé à côté de son match et le RasenBallsport a quitté la Ligue des champions (1-1, après le 0-1 de l’aller). Dans ce duel électrique, l’ancien Sang et or a perdu ses nerfs, en seconde période, au moment où Dani Carvajal l’a envoyé dans les panneaux publicitaires, sur un coup franc allemand : en se relevant, Openda a collé son front à celui du défenseur madrilène, et lui a lâché quelques mots doux avec son délicieux accent belge. Une scène filmée de près, par un petit malin situé en bord pelouse, ce qui donne une vidéo d’ores et déjà collector.

Carvajal & Openda got into it 🤬 pic.twitter.com/KxYF5YoDOu — LiveScore (@livescore) March 6, 2024

Openda a de la chance : ça, d’habitude, ça finit en coup de boule.

