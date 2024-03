Pronostic Real Madrid Leipzig : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue des Champions (+100€ DIRECT offert)

En ce moment, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics sur Real Madrid – Leipzig

Nos pronostics Real Madrid – Leipzig

Le Real sait y faire

Lors du match aller, le Real Madrid s’est imposé en Allemagne sur un bijou de Brahim Diaz. Cet éclair de génie est venu illuminer la triste prestation des Merengue qui ont souvent été mis en difficulté par Leipzig. Lors de cette confrontation, Lunin fut certainement le meilleur madrilène avec plusieurs parades décisives. Depuis ce succès, le Real n’a pas spécialement été flamboyant et notamment en déplacement où il a été tenu en échec au Rayo Vallecano (1-1) et contre Valence (2-2). Contre le club Ché, les partenaires de Camavinga se sont même retrouvés menés de 2 buts avant que Vinicius ne retourne le match. Finalement, en toute fin de rencontre, les Merengue ont marqué par Bellingham, mais l’arbitre avait sifflé quelques instants plus tôt. Cette décision a mis en rage plusieurs joueurs dont l’Anglais qui a été exclu sur le coup. Malgré ce nul, le Real conserve une avance de 7 points en tête de la Liga.

Leipzig a une revanche à prendre

En face, Leipzig est conscient qu’il va falloir réaliser un exploit pour intégrer les quarts de finale. Lors du match aller, les jeunes pousses n’ont pas démérité mais ont pêché dans le dernier geste à l’image de Sesko, qui avait eu plusieurs opportunités. Surtout un but lui avait été refusé de manière très dure, sur un hors-jeu de position. Pour tenter d’embêter le Real, Leipzig doit être clinique lorsque la chance se présentera. Les Simons, Openda ou Sesko devront saisir les rares opportunités qui se présentent. Leipzig a connu un début d’année 2024 décevant avec plusieurs revers en Bundesliga. Depuis sa défaite face au Real, la bande à Marco Rose a disputé 3 rencontres, avec un succès obtenu à domicile face à Gladbach’ (2-0) grâce au duo Openda – Simons, un revers dans les dernières minutes chez le Bayern (2-1) et le week-end une large victoire à Bochum (1-4). Lors de ce succès, les partenaires de Simakan ont livré une très bonne prestation et ont pris confiance avant leur venue à Madrid. Ils restent seulement 5es de Bundesliga.

Bellingham de retour

Averti lors du match aller, le défenseur central français Simakan manquera cette manche retour pour Leipzig, comme Klostermann (blessé). Absent à l’aller et expulsé samedi, Bellingham sera bien là ce mercredi. Les blessés longue durée Alaba, Courtois et Militao le sont toujours côté merengue.

Les compositions probables pour ce Real – Leipzig :

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy – Valverde, Tchouameni, Kroos – Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr.

Leipzig : Gulasci – Henrichs, Lukeba, Orban, Raum – Olmo, Schlager, Haidara – Sesko, Openda, Simons.

Le Real comme toujours ?

Ce mercredi, la formation madrilène retrouve son Bernabeu où elle est très performante puisqu’elle y est invaincue cette saison. Le Real a même remporté 9 de ses 10 dernières réceptions, pendant que Leipzig a perdu 2 de ses 4 derniers déplacements. On le sait et on l’a vu encore à l’aller, le Real Madrid s’en tire quasiment toujours en Ligue des Champions et pourrait une nouvelle fois s’imposer. Auteur d’un doublé samedi, Vinicius a marqué 8 buts sur les 12 rencontres qu’il a jouées depuis son retour de blessure.

