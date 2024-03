Pronostic Real Sociedad PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 + 15€ offerts sans déposer d’argent

Envie de parier sans pression sur l’énorme match retour entre la Sociedad et le PSG ? 15€ vous sont offerts chez ParionsSport sans avoir à déposer de l’argent !

Une Real Sociedad en crise

Avant le match aller face au Paris Saint-Germain, la Real Sociedad était engagée sur plusieurs tableaux. En effet, le club basque était en lice en 8e de finale de la Ligue des Champions, en course pour une place qualificative pour le top 4 en Liga et en demi-finale de la Copa del Rey. En ballotage défavorable à la suite de son revers au Parc des Princes (2-0), la Real est éliminée de la Coupe du Roi après son revers face à Majorque lors de la séance des tirs aux buts. En championnat, les hommes d’Alguacil se sont seulement imposés à une seule reprise face à Majorque au cours des 6 dernières journées. Lors de ses 2 dernières rencontres, la formation de San Sebastian a subi deux lourds revers contre Villareal (1-3) et le FC Séville (3-2). A la suite de ces revers, la Sociedad se retrouve en 7e position avec 2 unités de retard sur le premier qualifié pour une compétition européenne. Ce mardi, la formation basque abat sa dernière carte dans cette saison et devrait tout donner face au PSG.

Le PSG solide malgré l’affaire Mbappé

Lors du match aller, les hommes de Luis Enrique ont souffert jusqu’aux réajustements opérés à la mi-temps et à l’ouverture du score de Mbappé. En inscrivant un second but par Barcola, Paris s’est donné un avantage intéressant avant ce match retour. Toutefois, le club parisien nous a habitué à s’écrouler de manière inattendue. Il faudra donc rester sérieux pour Paris qui n’a pas spécialement brillé depuis le match aller, mais qui est resté invaincu, avec une victoire face à Nantes (0-2), pour des nuls contre Rennes (1-1) et contre Monaco (0-0). Face à Monaco, Donnarumma a été excellent, lui qui s’était raté ces dernières années en 8e de C1. Au lendemain de la victoire obtenue contre la Sociedad, Mbappé avait informé le club de sa décision de partir à l’issue de cet exercice. Depuis, le Bondynois voit son temps de jeu être réduit. Lors du match à Louis II, Luis Enrique n’a pas hésité à sortir son capitaine à la mi-temps au grand désarroi de l’international tricolore.

Encore des absents à la Sociedad, Marquinhos de retour pour Paris

Malgré cela, Mbappé devrait bien être titulaire. Comme à l’aller, il pourrait évoluer dans un rôle d’avant-centre avec sur les côtés, Barcola et Dembélé. Titulaire vendredi, Asensio s’est blessé et va devoir déclarer forfait. En revanche, les défenseurs centraux titulaires Danilo et Marquinhos retrouvent le groupe, et Nuno Mendes a également effectué son retour après de longs mois d’absence. En face, la mauvaise période de la Real Sociedad coïncide également à une cascade de blessures. Dernièrement, Oyarzabal et Tierney ont réintégré l’équipe mais les Barrenetxea, Elustondo, Fernandez, Merquelanz, Munoz ou Odriozola restent forfait. Le week-end dernier, Alguacil a décidé de préserver plusieurs cadres en prévision de ce choc face à Paris puisque les Kubo, Le Normand, Merino, Oyarzabal ou Traoré sont restés sur le banc face au FC Séville.

Les compositions probables pour ce Real Sociedad – PSG :

Real Sociedad: Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan – Mendez, Zubimendi, Merino – Oyarzabal, Andre Silva, Kubo PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo (ou Beraldo), Hernandez – Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha – Barcola, Mbappé, Dembélé.

Le PSG refranchit le cap

La Real Sociedad et le PSG jouent gros lors de ce match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. En effet, le club basque a connu plusieurs désillusions lors des dernières semaines et accumulent les revers en Liga. De son côté, le club de la capitale espère repasser ce cap des 8e de finale après deux éliminations face au Real et au Bayern ces deux dernières années. Bien parti avec son avantage de l’aller, le club de la capitale devrait profiter des risques pris par les Basques pour trouver l’ouverture. Avec Barcola, Mbappé et Dembélé, le PSG dispose de joueurs qui adorent les espaces. Invaincu depuis début novembre, Paris devrait pouvoir s’en sortir face à une équipe de la Sociedad qui n’arrive plus à gagner et qui pêche sur le plan offensif. Mbappé aura envie de faire taire les critiques.

