Warren Zaïre-Emery : « On a fait ce que le coach a demandé »

Du positif, beaucoup de positif.

Interrogé après la nouvelle victoire du Paris Saint-Germain devant la Real Sociedad lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery n’a pas boudé son plaisir au micro de Canal Plus : « Ça fait du bien d’être qualifié, on était venu ici pour gagner. On l’a fait, on a tout donné et on a très bien joué sur l’ensemble du match. On a fait ce que le coach a demandé, ça s’est bien passé. On a bien préparé le match, c’est ce qui a changé par rapport à l’aller. Maintenant, on va continuer à travailler. »

Le milieu de terrain a également eu quelques mots pour Kylian Mbappé, auteur d’un joli doublé ce mardi soir, alors que son départ est programmé en fin de saison et que sa situation contractuelle comme ses relations avec Luis Enrique font du bruit : « C’est un joueur qui est très investi chaque jour à l’entraînement, en match. C’est un joueur de classe mondiale, extraordinaire. Aujourd’hui, il en met deux et on est très contents. »

Mieux vaut l’avoir dans son équipe que l’affronter, comme on dit.

