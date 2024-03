Accroché par Leipzig, le Real Madrid sera des quarts

ª Real Madrid 1-1 RB Leipzig

Buts : Vinícius Júnior (65e) pour les Merengues // Orbán (68e) pour le RBL

Les supporters du Real Madrid ne diront pas le contraire : le maillot de leurs joueurs a des allures de blouses de patients depuis un mois. Et pour cause, Los Blancos semblent malades et peinent à afficher le moindre enthousiasme lors de leurs dernières sorties. Face à Leipzig, au Rayo, à Séville, et à Valence, les Madrilènes ont en effet galéré comme pas possible pour se sortir d’une torpeur que l’on ne dira pas inquiétante, mais mal venue. Et ce mercredi soir, devant les 70 000 spectateurs de Santiago-Bernabéu, la donne n’a pas vraiment changé, puisque les locaux ont souffert afin de décrocher un nul minimaliste contre ce même RB Leipzig (1-1), et de goûter aux quarts de finale de C1 pour la douzième fois en quatorze éditions.

Aux allures de passe à dix, le premier acte n’aura ainsi rien donné de bien spectaculaire. En effet, si la première frappe est intervenue rapidement, sur un plat du pied de Loïs Openda placé à la droite d’Andriy Lunin (16e), la suite a surtout vu les Merengues faire tourner et les Allemands tenter de presser haut. Avant la pause, Xavi Simons a tout de même sonné une légère révolte, d’un enroulé détourné par Lunin (41e), suivi d’Openda, dont la volée à l’entrée de la surface a échappé au cadre (42e). Pour les hommes de Carlo Ancelotti, aucun tir cadré à signaler, malgré quelques incursions de Vinícius Júnior et de Jude Bellingham.

Crispation et qualif

Beaucoup plus animée – et surtout crispée –, la deuxième période a finalement vu les joueurs se libérer. De quoi permettre à Bellingham, trouvé dans l’intervalle, de lancer Vinícius Júnior, arrivé pleine balle dans la profondeur, pour mieux croiser son tir et surprendre Péter Gulácsi (1-0, 65e). Mais comme à l’aller, la fougue du RBL n’a pas laissé le temps au Real Madrid de savourer. Dans la foulée, un cafouillage défensif a effectivement laissé le soin à David Raum d’appliquer son centre, à Nacho de manquer son intervention, et à Willi Orbán de bien décroiser sa tête plongeante afin d’égaliser (1-1, 68e). En toute fin de partie, Dani Olmo pensera achever les espoirs madrilènes d’un lob plein de réussite, mais sa tentative a heurté le haut de la barre transversale (90e+2). Santiago-Bernabéu peut désormais souffler. Au moins pendant un mois.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy – Tchouaméni, Kroos (Modrić, 78e), Camavinga (Rodrygo, 46e) – Valverde, Bellingham (Joselu, 85e), Vinícius Júnior. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

RB Leipzig (4-2-2-2) : Gulácsi – Henrichs, Orbán, Lukeba, Raum – Haidara (Kampl, 90e), Schlager (Elmas, 85e) – Olmo, Simons – Šeško (Baumgartner, 85e), Openda (Poulsen, 77e). Entraîneur : Marco Rose.

Revivez Real Madrid-RB Leipzig (1-1)